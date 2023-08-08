Циципас о тренировках с Бадосой: «Я даже не против, если она меня обыграет. Это значит, что она прибавляет, а я хочу, чтобы она стала первой ракеткой мира»

Стефанос Циципас ответил, играл ли когда-нибудь с Паулой Бадосой и кто победил.

«Если неофициально, то я остался непобежденным в выставочном матче в Индиан-Уэллс. Так что формально я веду 1:0.

Не стоит сильно раскручивать эту тему. Не хочу, чтобы это ее задело, потому что это ее сильно подстегнет, а сейчас это не лучший вариант, особенно в ее нынешних обстоятельствах.

На наших тренировках я показываю лучший теннис. Недавно у нас была возможность потренироваться, и мне очень это нравится. У нас отличные тренировки.

И, честно говоря, я даже не против, если она меня обыграет. Я хочу, чтобы она меня обыграла. Это значит, что она прибавляет, а я хочу, чтобы она построила невероятную карьеру и стала первой ракеткой мира.

А главная моя мечта – чтобы мы сделали это вместе. Если однажды мы вместе станем первыми, думаю, я смогу сказать, что исполнил свое заветное желание в теннисе – не просто добился этого сам, а сделал это вместе с человеком, который будет рядом до конца жизни.

Поэтому я очень надеюсь, что месяц за месяцем события будут развиваться как сейчас и мы продолжать создавать воспоминания на корте и за его пределами и стремиться к большему. Иногда людям кажется, что это недостижимые цели, но мы большие мечтатели, и это делает нас такими, какие мы есть».

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