Выставочный турнир во Франкфурте. Дмитров играет с Пэром, Рублев победил Юбенкса и встретится с Монфисом
Во Франкфурте идет выставочный турнир из серии Ultimate Tennis Showdown.
Каждый матч начинается без разминки и состоит из четырех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.
По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.
Андрей Рублев – Кристофер Юбенкс – 3:0
Григор Димитров – Бенуа Пэр
Кристофер Юбенкс – Диего Шварцман
Ян-Леннард Штруфф - Бенуа Пэр
Андрей Рублев – Гаэль Монфис
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