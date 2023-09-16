Выставочный турнир во Франкфурте. Дмитров играет с Пэром, Рублев победил Юбенкса и встретится с Монфисом

Теги Гаэль Монфис Григор Димитров Бенуа Пэр Ян-Леннард Штруфф Диего Шварцман Андрей Рублев Кристофер Юбенкс Каспер Рууд Теннис

Во Франкфурте идет выставочный турнир из серии Ultimate Tennis Showdown.

Каждый матч начинается без разминки и состоит из четырех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.

Андрей Рублев – Кристофер Юбенкс – 3:0

Григор Димитров – Бенуа Пэр

Кристофер Юбенкс – Диего Шварцман

Ян-Леннард Штруфф - Бенуа Пэр

Григор Димитров – Каспер Рууд

Андрей Рублев – Гаэль Монфис

Результаты 15 сентября

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1 комментарий

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Мирослав Холод
лучезарный пожмет руку Андрюхе ?
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