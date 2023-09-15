Выставочный турнир во Франкфурте. Рублев сыграет со Шварцманом, Рууд встретится с Пэром

Сегодня во Франкфурте стартует выставочный турнир из серии Ultimate Tennis Showdown.

Каждый матч начинается без разминки и состоит из четырех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.

– Диего Шварцман

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Григор Димитров –

– Гаэль Монфис

Ян-Леннард Штруфф –

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