Медведев попросил ингалятор в матче против Де Минаура

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев попросил ингалятор во время матча против Алекса де Минаура на US Open.

«Мне тяжело дышать», – сказал Медведев после третьего гейма матча.

В итоге ему принесли ингалятор во время следующей смены сторон – после пятого гейма. Медведев к тому моменту проиграл свою подачу.

Россиянин объяснил врачу, что у него нет астмы, но на жаре ему тяжело дышать. Еще он сказал, что во втором круге против Кристофера О’Коннелла шутил на тему ингалятора, но теперь ему серьезно нужна помощь.

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7 комментариев

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4r9dd4xr9n
Какой же он клоун все-таки по сравнению с Андреем
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Даниил Александров
Ответ 4r9dd4xr9n
Какой же он клоун все-таки по сравнению с Андреем
How many times?
+3
-1
+2
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Antonbezb
Блин вот дошутился, нельзя шутить , вернётся карма
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Ярик01
Ответ Velirpa
я правильно понимаю, что наш человек попрлсил допинг?
В Европе научили, нет астмы, но надо пшикнуться.
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