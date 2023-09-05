Медведев попросил ингалятор в матче против Де Минаура

попросил ингалятор во время матча против Алекса де Минаура на US Open.

«Мне тяжело дышать», – сказал Медведев после третьего гейма матча.

В итоге ему принесли ингалятор во время следующей смены сторон – после пятого гейма. Медведев к тому моменту проиграл свою подачу.

Россиянин объяснил врачу, что у него нет астмы, но на жаре ему тяжело дышать. Еще он сказал, что во втором круге против Кристофера О’Коннелла шутил на тему ингалятора, но теперь ему серьезно нужна помощь.

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