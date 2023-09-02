Прага – фаворит в борьбе за проведение итогового турнира WTA. Игроков из России и Беларуси пустят в Чехию (Джон Вертхейм)
Журналист Джон Вертхейм сообщил, что Прага стала фаворитом в борьбе за проведение итогового турнира WTA в этом году. Ранее сообщалось, что WTA Finals пройдет в Саудовской Аравии.
По данным Вертхейма, если турнир пройдет в Чехии, игроки из России и Беларуси смогут на него приехать. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир.
WTA надеется официально объявить о месте проведения итогового после US Open.
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