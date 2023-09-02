Прага – фаворит в борьбе за проведение итогового турнира WTA. Игроков из России и Беларуси пустят в Чехию (Джон Вертхейм)

Теги WTA WTA Finals Теннис

Журналист Джон Вертхейм сообщил, что Прага стала фаворитом в борьбе за проведение итогового турнира WTA в этом году. Ранее сообщалось, что WTA Finals пройдет в Саудовской Аравии.

По данным Вертхейма, если турнир пройдет в Чехии, игроки из России и Беларуси смогут на него приехать. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир.

WTA надеется официально объявить о месте проведения итогового после US Open.

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8 комментариев

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Михаил Блинов
Ответ Ярик01
28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране - если они представляют Россию, читайте оригинальный текст. В теннисе нейтральный статус.
А как бы они и так в нейтральном статусе, но это не помешало не пустить на турнир спортсменку из России
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Sofia
Ответ Ярик01
На турнир, а точнее не прошла пограничников - недопущена по ограничениям прилета из nonEU, надо приезжать из стран Евросоюза или наземным путем
Это было в Польше, в Чехию не пустили именно из - за того, что не нельзя россиянам/ беларусам участвовать, там де даже заявление вта было по этому случаю
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+4
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Порядка.нет
Откуда в чехиях появятся деньги, вот в чем вопрос...
+2
-2
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генгбенг
Астахова как то попала в Чехию.
ща уж в Краснодаре
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Ярик01
Ответ Михаил Блинов
А как бы они и так в нейтральном статусе, но это не помешало не пустить на турнир спортсменку из России
На турнир, а точнее не прошла пограничников - недопущена по ограничениям прилета из nonEU, надо приезжать из стран Евросоюза или наземным путем
+2
-2
0
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