Прага – фаворит в борьбе за проведение итогового турнира WTA. Игроков из России и Беларуси пустят в Чехию (Джон Вертхейм)

Журналист Джон Вертхейм сообщил, что Прага стала фаворитом в борьбе за проведение итогового турнира WTA в этом году. Ранее сообщалось, что WTA Finals пройдет в Саудовской Аравии.

По данным Вертхейма, если турнир пройдет в Чехии, игроки из России и Беларуси смогут на него приехать. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир.

WTA надеется официально объявить о месте проведения итогового после US Open.

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