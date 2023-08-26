Одна из опытнейших теннисисток WTA тура белоруска Виктория Азаренко в первом круге Открытого чемпионата США встретится с француженкой Фионой Ферро. Спортсменки выйдут на корт одними из первых. Матч состоится 28 августа, начало в 18:00 по московскому времени.

Теннисистки проведут поединок на стадионе имени Луи Армстронга. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Викторию Азаренко уже более пятнадцати лет выступает на кортах профессиональных турниров. Покрытие хард для нее одно из самых любимых, в Австралии она побеждала дважды, а вот вершина US Open ей пока так и не покорилась несмотря на то, что она три раза играла в Нью-Йорке в финале. Причем последний раз сравнительно недавно в 2020 году, где в решающем матче в трех сетах уступила японке Наоми Осаке. Конкуренция сейчас стала еще выше, но нет сомнений, что 18-я ракетка мира попытается вновь дойти до самых поздних стадий турнира. Силы и опыт ей вполне это позволяют сделать. Накануне US Open Виктория принимала участие в турнире в Цинциннати, где неожиданно уступили Донне Векич уже во втором круге.

О Фионе Ферро теннисным болельщикам известно куда меньше, чем о белорусской теннисистке. Ей 26 лет, в рейтинге WTA француженка идет в конце второй сотни. На Открытом чемпионате США будет участвовать благодаря уайлд кард от организаторов. Однако Ферро может занести себе в актив некоторые прежние выступления на турнирах Большого шлема. В 2020 году у себя на родине на Roland Garros Фиона доходила до четвертого круга, а на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году добралась до третьего круга турнира. Такой же результат был у нее в 2019 году на US Open. Кроме того в ее активе два титула на турнирах WTA и четыре на турнирах ITF. Недооценивать Ферро ни в коем случае не стоит.

Матч первого круга на текущем турнире будет первой встречей соперниц между собой. Если исходить только из опыта, то колоссальное преимущество на стороне белоруски, но мы знаем, что Виктория порой очень тяжело входит в турниры. Тем не менее букмекеры полностью на стороне экс-первой ракетки мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,08, выигрыш Ферро оценивается коэффициентом 7,80.

Расписание US Open 2023