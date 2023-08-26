Пегула о возможном переезде итогового в Саудовскую Аравию: «К сожалению, мало где готовы платить женщинам. От некоторых вещей мы не можем отказываться»
Джессика Пегула прокомментировала новость о переезде WTA Finals в Саудовскую Аравию.
Пегула входит в Совет игроков WTA.
«Во-первых, пока это слух. Я не знаю, произойдет ли это. Пока что все в подвешенном состоянии.
Если взвешивать все за и против, то нужно, чтобы плюс перевешивали минус. Нам должно быть комфортно туда ехать. Может быть, они пожертвуют деньги на женский спорт или на борьбу за права женщин в Саудовской Аравии. Я думаю, мы бы хотели это увидеть, если мы туда поедем.
С этим связано много проблем, но если мы сможем что-то изменить, было бы здорово. Нужно правильно все организовать.
К сожалению, мало где готовы платить женщинам. От некоторых вещей мы не можем отказываться. Если по деньгам все будет хорошо и если мы сможем там что-то изменить, то я спокойно туда поеду.
Посмотрим».
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Вот, к примеру, для вас финансовый аспект самый важный. Поэтому тех, у кого он не так сильно перевешивает, вы считаете лицемерами.