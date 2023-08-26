Пегула о возможном переезде итогового в Саудовскую Аравию: «К сожалению, мало где готовы платить женщинам. От некоторых вещей мы не можем отказываться»

прокомментировала новость о переезде в Саудовскую Аравию.

Пегула входит в Совет игроков WTA.

«Во-первых, пока это слух. Я не знаю, произойдет ли это. Пока что все в подвешенном состоянии.

Если взвешивать все за и против, то нужно, чтобы плюс перевешивали минус. Нам должно быть комфортно туда ехать. Может быть, они пожертвуют деньги на женский спорт или на борьбу за права женщин в Саудовской Аравии. Я думаю, мы бы хотели это увидеть, если мы туда поедем.

С этим связано много проблем, но если мы сможем что-то изменить, было бы здорово. Нужно правильно все организовать.

К сожалению, мало где готовы платить женщинам. От некоторых вещей мы не можем отказываться. Если по деньгам все будет хорошо и если мы сможем там что-то изменить, то я спокойно туда поеду.

Посмотрим».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе