Пегула о возможном переезде итогового в Саудовскую Аравию: «К сожалению, мало где готовы платить женщинам. От некоторых вещей мы не можем отказываться»

Теги WTA Джессика Пегула WTA Finals Теннис

Джессика Пегула прокомментировала новость о переезде WTA Finals в Саудовскую Аравию.

Пегула входит в Совет игроков WTA.

«Во-первых, пока это слух. Я не знаю, произойдет ли это. Пока что все в подвешенном состоянии.

Если взвешивать все за и против, то нужно, чтобы плюс перевешивали минус. Нам должно быть комфортно туда ехать. Может быть, они пожертвуют деньги на женский спорт или на борьбу за права женщин в Саудовской Аравии. Я думаю, мы бы хотели это увидеть, если мы туда поедем.

С этим связано много проблем, но если мы сможем что-то изменить, было бы здорово. Нужно правильно все организовать.

К сожалению, мало где готовы платить женщинам. От некоторых вещей мы не можем отказываться. Если по деньгам все будет хорошо и если мы сможем там что-то изменить, то я спокойно туда поеду.

Посмотрим».

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4 комментария

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rubysmith
Джессика не лицемерит и говорит честно! где бабки туда и едем
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goodloser
Ответ rubysmith
Джессика не лицемерит и говорит честно! где бабки туда и едем
Никто не лицемерит. У каждого варианта выбора места проведения этого турнира есть свои плюсы и минусы. Весовые соотношения этих плюсов и минусов у каждого человека разные.
Вот, к примеру, для вас финансовый аспект самый важный. Поэтому тех, у кого он не так сильно перевешивает, вы считаете лицемерами.
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go25
"и если мы сможем что-то изменить" - лишнее. Тем более, не сможете. Откажется? Не думаю
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sashati
Почему, все везде платят женщинам..
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