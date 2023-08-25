Имер объявил о завершении карьеры. В июле его отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил
80-я ракетка мира Микаэль Имер объявил о завершении карьеры.
В июле шведа отстранили на 18 месяцев за три пропуска допинг-тестов во внесоревновательный период.
«Привет, ребята, я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Вот это было путешествие. Желаю успехов всем моим старым коллегам.
Бог всегда велик», – написал Имер в твиттере.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
6 комментариев