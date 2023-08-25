Имер объявил о завершении карьеры. В июле его отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

80-я ракетка мира Микаэль Имер объявил о завершении карьеры.

В июле шведа отстранили на 18 месяцев за три пропуска допинг-тестов во внесоревновательный период.

«Привет, ребята, я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Вот это было путешествие. Желаю успехов всем моим старым коллегам.

Бог всегда велик», – написал Имер в твиттере.

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