Имер объявил о завершении карьеры. В июле его отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг ATP Микаэль Имер Теннис

80-я ракетка мира Микаэль Имер объявил о завершении карьеры.

В июле шведа отстранили на 18 месяцев за три пропуска допинг-тестов во внесоревновательный период.

«Привет, ребята, я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Вот это было путешествие. Желаю успехов всем моим старым коллегам.

Бог всегда велик», – написал Имер в твиттере.

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6 комментариев

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sedric
Уходит с личкой 2-0 против Алькараса)
+11
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+11
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Ничего Смешного
Опять «пальцы гнёт». Вернется
+4
-1
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ПАБЛО ПИВАССО
Дурной чтоль?
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Lola Lola
пришлось уйти(((
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dato akhaladze
Можно было бы хоть имя уточнить.
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