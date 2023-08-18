Алькарас о том, как взял реванш у Пола: «Старался играть агрессивнее. Ошибался не так много, как в Торонто»

Теги ATP Western & Southern Open Томми Пол Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, как взял реванш у Томми Пола.

Он проиграл ему на прошлой неделе в Торонто, а вчера победил в Цинциннати – 7:6(6), 6:7(0), 6:3.

«Тут условия не такие, как в Торонто. Мяч отскакивает намного сильнее, чем в Торонто. Корт быстрее.

И я тоже пробовал разные вещи. Старался играть агрессивнее. Ошибался не так много, как в Торонто. Старался играть надежнее.

И условия были другими, повторюсь. Было очень ветрено, а я считаю, что хорошо играю на ветру. Все равно матч был очень упорным, и он мог его выиграть».

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1 комментарий

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Tun
правильно понимаю, Карлосу в тае баранку повесили?))
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