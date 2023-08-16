Чжичжэнь Чжан и У Ибин пропустят китайскую серию из-за участия в Азиатских играх

Теги ATP China Open Азиатские игры Чжичжэнь Чжан Chengdu Open Ибин У Теннис

62-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан и №87 У Ибин пропустят осенние турниры ATP в Чжухае, Чэнду и Пекине. 

Вместо них они сыграют на Азиатских играх в Ханчжоу, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября.

В 2018-м Денис Истомин отыграл US Open сразу после 27-часового перелета на 16 тысяч км. Он последний чемпион Азиатских игр

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3 комментария

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ugmyanswer
😐
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ugmyanswer
Ждали, ждали чтобы Китайские турниры вернулись
И тут на них не сыграют два лучших игрока 🤦‍♂️
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Bdv68
Придется не смотреть.😭
Это же лучшие матчи были?
давать?
0
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