Чжичжэнь Чжан и У Ибин пропустят китайскую серию из-за участия в Азиатских играх

62-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан и №87 У Ибин пропустят осенние турниры ATP в Чжухае, Чэнду и Пекине.

Вместо них они сыграют на Азиатских играх в Ханчжоу, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября.

В 2018-м Денис Истомин отыграл US Open сразу после 27-часового перелета на 16 тысяч км. Он последний чемпион Азиатских игр

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе