Чжичжэнь Чжан и У Ибин пропустят китайскую серию из-за участия в Азиатских играх
62-я ракетка мира Чжичжэнь Чжан и №87 У Ибин пропустят осенние турниры ATP в Чжухае, Чэнду и Пекине.
Вместо них они сыграют на Азиатских играх в Ханчжоу, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября.
В 2018-м Денис Истомин отыграл US Open сразу после 27-часового перелета на 16 тысяч км. Он последний чемпион Азиатских игр
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И тут на них не сыграют два лучших игрока 🤦♂️
Это же лучшие матчи были?
давать?