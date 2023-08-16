Маркета Вондроушова: «Я больше не андердог, так что мне нужно к этому привыкнуть. Сейчас все хотят меня обыграть»
Маркета Вондроушова рассказала, каково ей играть в статусе чемпионки турнира «Большого шлема».
«Я больше не андердог, так что мне нужно к этому привыкнуть. В Монреале было здорово, потому что я выиграла пару матчей, и для меня это было очень важно. Нелегко возвращаться после победы на «Шлеме», поэтому я очень благодарна за то, как все прошло. Матч с Коко был очень тяжелым.
Сейчас все хотят меня обыграть. Это действительно тяжело, потому что все будут выкладываться и играть хорошо. Им нечего терять, поэтому нужно держать концентрацию с первого розыгрыша. Психологически я должна быть готова к тяжелым матчам против каждой соперницы».
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