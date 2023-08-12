Пол о том, как Алькарас изменился с их прошлогоднего матча: «Он очень вырос и здорово справляется с давлением. Он поехал на «Уимблдон» и там разорвал»

Томми Пол прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом.

Он победил 6:3, 4:6, 6:3 в четвертьфинале в Торонто и повел 2:1 в личных встречах. Впервые они сыграли в прошлом году в Монреале, победил тоже Пол.

«Я очень хорошо себя чувствовал. Думаю, во втором и третьем сете уровень был довольно высоким.

Но, на мой взгляд, в прошлом году уровень игры был лучше. Несмотря на то, что он сейчас лучший игрок в мире, №1, я думаю, что в прошлом году уровень был выше.

В этом году у меня был более четкий план. До прошлогоднего матча мы с ним ни разу не играли, поэтому друг к другу присматривались.

После прошлогоднего матча он говорил, что испытывает давление из-за того, что он в топе. И я хочу сказать, что он сильно изменился. Он очень вырос и здорово справляется с этим давлением. Он поехал на «Уимблдон» и там разорвал».

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