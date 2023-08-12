Кириос о том, что Алькарас бросил ракетку, проиграв сет: «Здорово, что он, показал, что он человек»
Ник Кириос отреагировал на эмоциональную вспышку Карлоса Алькараса.
Испанец бросил ракетку, проиграв первый сет в четвертьфинале в Торонто против Томми Пола. В итоге Алькарас выбыл с турнира – 3:6, 6:4, 3:6.
Болельщики в твиттере раскритиковали Алькараса за такое поведение, а судью на вышке – за то, что он не дал предупреждение.
«Кого это, #####, волнует? Теннис будет в руках этого парня на протяжении следующего десятилетия. Здорово, что он, показал, что он человек. Расстроился, что не играет на должном уровне. А еще давайте начнем давать предупреждения судьям 🥔», – написал Кириос.
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