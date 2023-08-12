Кириос о том, что Алькарас бросил ракетку, проиграв сет: «Здорово, что он, показал, что он человек»

Теги ATP National Bank Open Ник Кириос судьи Карлос Алькарас Теннис

Ник Кириос отреагировал на эмоциональную вспышку Карлоса Алькараса.

Испанец бросил ракетку, проиграв первый сет в четвертьфинале в Торонто против Томми Пола. В итоге Алькарас выбыл с турнира – 3:6, 6:4, 3:6.

Болельщики в твиттере раскритиковали Алькараса за такое поведение, а судью на вышке – за то, что он не дал предупреждение. 

«Кого это, #####, волнует? Теннис будет в руках этого парня на протяжении следующего десятилетия. Здорово, что он, показал, что он человек. Расстроился, что не играет на должном уровне. А еще давайте начнем давать предупреждения судьям 🥔», – написал Кириос.

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4 комментария

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Сергей48
Ответ Великий Алонсо
У Алькараса такая противная внешность, таких страшных топ-игроков давно не было, даже Медведев со своими 3 волосинками на голове на его фоне просто Марлон Брандо
Главное, игра, а не внешность! Маррей, к примеру тоже не Ален Делон, но по игре красавчик 👌😁
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