Гауфф разгромила Вондроушову и одержала 10-ю победу над топ-10

Теги WTA National Bank Open Джессика Пегула Маркета Вондроушова Коко Гауфф Теннис

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф в третьем круге в Монреале разгромила чемпионку «Уимблдона» и №10 Маркету Вондроушову – 6:3, 6:0.

Гауфф одержала третью подряд победу над соперницами из топ-10. В Истбурне она обыграла Джессику Пегулу, а на прошлой неделе в Вашингтоне – Марию Саккари в финале. До этого она проиграла соперницам из десятки семь матчей подряд.

В целом баланс американки против топ-10 теперь составляет 10:19.

Дальше она снова встретится с Пегулой.

Вондроушова, в свою очередь, всего пятый раз в карьере проиграла сет с баранкой. Последний раз с ней такое случалось в 2021-м – тоже в матче с Гауфф.

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2 комментария

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ivan 07
А Пегула соперницу не разгромила ? Всего на один гейм больше отдала. Пусть теперь друг-дружку громят.
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Burak Orel
Ответ ivan 07
А Пегула соперницу не разгромила ? Всего на один гейм больше отдала. Пусть теперь друг-дружку громят.
Новость про Гауфф, причем тут Пегула?
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