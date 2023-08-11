Гауфф разгромила Вондроушову и одержала 10-ю победу над топ-10

Седьмая ракетка мира в третьем круге в Монреале разгромила чемпионку « » и №10 – 6:3, 6:0.

Гауфф одержала третью подряд победу над соперницами из топ-10. В Истбурне она обыграла , а на прошлой неделе в Вашингтоне – Марию Саккари в финале. До этого она проиграла соперницам из десятки семь матчей подряд.

В целом баланс американки против топ-10 теперь составляет 10:19.

Дальше она снова встретится с Пегулой.

Вондроушова, в свою очередь, всего пятый раз в карьере проиграла сет с баранкой. Последний раз с ней такое случалось в 2021-м – тоже в матче с Гауфф.

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