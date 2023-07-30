Из первых 100 матчей в качестве №1 Швентек выиграла столько же, сколько Серена

Теги Серена Уильямс WTA статистика Ига Швентек BNP Paribas Poland Open Теннис

Ига Швентек, сегодня выигравшая турнир в Варшаве, провела 100 матчей в качестве первой ракетки мира.

Из них 22-летняя полька выиграла 87 – ровно столько же, сколько последняя перед ней теннисистка, сыгравшая 100 матчей в статусе №1. Ею была 23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс.

Швентек взяла 3-й «Ролан Гаррос» – в самом тяжелом финале в карьере. Ее величие только укрепляется

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2 комментария

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Dikki Shelton
Интересный факт. Серена конечно величайшая ,но и Ига после окончания карьеры будет где-то в одном ряду с ней.
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