Из первых 100 матчей в качестве №1 Швентек выиграла столько же, сколько Серена

Ига Швентек, сегодня выигравшая турнир в Варшаве, провела 100 матчей в качестве первой ракетки мира.

Из них 22-летняя полька выиграла 87 – ровно столько же, сколько последняя перед ней теннисистка, сыгравшая 100 матчей в статусе №1. Ею была 23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс.

Швентек взяла 3-й «Ролан Гаррос» – в самом тяжелом финале в карьере. Ее величие только укрепляется

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