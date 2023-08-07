Кириос – на твит про разницу призовых в Вашингтоне: «Вондроушова на «Уимблдоне» заработала больше, чем Новак»

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Ник Кириос отреагировал на твит журналиста Дэвида Майлза о разнице призовых на комбинированном турнире в Вашингтоне.

Чемпион у мужчин Дэн Эванс заработал 353 тысячи долларов, чемпионка у женщин Коко Гауфф – 120 тысяч.

«А как насчет «Шлемов»? Тогда мы делаем эту разбивку? Вондроушова на той неделе заработала больше, чем Новак», – написал Кириос, имея в виду то, что мужчины, в отличие от женщин, на турнирах «Большого шлема» играют в пятисетовом формате.

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6 комментариев

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Кирьос ответил это Майлсу Дэвиду (не знаю кто это), который сделал акцент на том, что и Эванс, и Гауфф играли финал в 3-ех сетовом формате, но получили разные призовые. Ник, как аргумент, привел то, что мужчины на шлеме играют по 5 сетов, а женщины по 3, но получают равные призовые. То есть, если делать равные призовые на турнирах, где женщины и мужчины играют по 3 сета, то делать призовые для мужчин на шлемах больше, так как играют они по 5 сетов
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этих кхм фемок борцух за равные права на три сэта нормального тенниса не хватает, а тут целых пять. Ну с оплатой равных призовых это конечно давно дикость. Равная оплата предполагает равный зрительский интерес, а его нет и близко. Но за счёт криков свою идею пропихнули отняв у мужиков. Независимость она такая))
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Ответ Сергей48
Мелочно это как то, сравнивать мужчин и женщин по сетам? Мало разве топчики денег зарабатывают?
Я просто решил дополнить новость, потому что лично я после ее прочтения совершенно не понял кому и для чего Кирьос это написал. Последний женский матч, который я смотрел, потому что мне было интересно, это финал Уимблдона между Сереной и Халеп. Сейчас смотрю мужской теннис, но требования о равных призовых для женщин и мужчин сильно удивляют, иногда трудно мимо пройти, особенно если посмотреть на разность прибыли с мужских и женских турниров
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Ник следит за призовыми у женщин? Интересный факт?)
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