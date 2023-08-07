Кириос – на твит про разницу призовых в Вашингтоне: «Вондроушова на «Уимблдоне» заработала больше, чем Новак»

Ник Кириос отреагировал на твит журналиста Дэвида Майлза о разнице призовых на комбинированном турнире в Вашингтоне.

Чемпион у мужчин Дэн Эванс заработал 353 тысячи долларов, чемпионка у женщин Коко Гауфф – 120 тысяч.

«А как насчет «Шлемов»? Тогда мы делаем эту разбивку? Вондроушова на той неделе заработала больше, чем Новак», – написал Кириос, имея в виду то, что мужчины, в отличие от женщин, на турнирах «Большого шлема» играют в пятисетовом формате.

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