Ястремская призвала наказать Андрееву за лайки к пророссийским постам в соцсетях. WTA отказалась

145-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская выразила возмущение тем, что WTA отказалась наказать Мирру Андрееву за лайки к пророссийским постам в социальных сетях.

«Хочу обсудить недавнюю ситуацию в Швейцарии, которую считаю неприемлемой. Теннисные инстанции, к сожалению, остаются равнодушны <...> Недавно я спросила, какие санкции будут применены к Мирре Андреевой за лайки, которые она поставила постам в социальных медиа <...>, и WTA сказала, что вмешиваться не будет.

Я разочарована, но буду продолжать бороться за свою страну, семью, друзей в Украине. Большое спасибо Швейцарии и организаторам турнира за теплый прием».

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