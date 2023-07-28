Ястремская призвала наказать Андрееву за лайки к пророссийским постам в соцсетях. WTA отказалась
145-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская выразила возмущение тем, что WTA отказалась наказать Мирру Андрееву за лайки к пророссийским постам в социальных сетях.
«Хочу обсудить недавнюю ситуацию в Швейцарии, которую считаю неприемлемой. Теннисные инстанции, к сожалению, остаются равнодушны <...> Недавно я спросила, какие санкции будут применены к Мирре Андреевой за лайки, которые она поставила постам в социальных медиа <...>, и WTA сказала, что вмешиваться не будет.
Я разочарована, но буду продолжать бороться за свою страну, семью, друзей в Украине. Большое спасибо Швейцарии и организаторам турнира за теплый прием».
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Мирра наш слоняра оказывается 🐘🐘🐘