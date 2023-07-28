Ястремская призвала наказать Андрееву за лайки к пророссийским постам в соцсетях. WTA отказалась

Теги WTA Ladies Open Lausanne Политика соцсети Даяна Ястремская Мирра Андреева Теннис

145-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская выразила возмущение тем, что WTA отказалась наказать Мирру Андрееву за лайки к пророссийским постам в социальных сетях.

«Хочу обсудить недавнюю ситуацию в Швейцарии, которую считаю неприемлемой. Теннисные инстанции, к сожалению, остаются равнодушны <...> Недавно я спросила, какие санкции будут применены к Мирре Андреевой за лайки, которые она поставила постам в социальных медиа <...>, и WTA сказала, что вмешиваться не будет.

Я разочарована, но буду продолжать бороться за свою страну, семью, друзей в Украине. Большое спасибо Швейцарии и организаторам турнира за теплый прием».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ribikorto
Вот она как к матчу с Миррой готовилась оказывается. Результат не заставил долго ждать.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justinefan
Наказание за лайк это очень демократично.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Как же это смешно, они еще перед матчем (выходом на корт) о чем то разговаривали с Миррой и по лицам не сказать что это был теплый разговор. Тем радостнее что Мирра ее вынесла.

Мирра наш слоняра оказывается 🐘🐘🐘
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучшее_враг_хорошего
Отслеживать чужие лайки и всерьез ждать, что за лайки надо кого-то наказывать. Какой бред…
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Ну это братцы уже клиника. А Ястремской бы перейти уже в другую индустрию, все равно в теннисе ничего не выиграет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justinefan
Подписан на Мирру, она много смешнявок лайкает в инсте, хорошее чувство юмора у неё) пойду накидаю ей смешных видосов про зелю, вместе поугараем)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Хоспади, с лайками сражается, патриотка
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
ей надо попробовать написать в Спортлото
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Борьба против лайков в соцсетях) Продолжит она бороться🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
Диагноз - это следить за соцсетями 16-ти летней девушки вместо тренировок, и просить применить санкции против нее из-за безобидных лайков)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ ivanzhu90
Как же это смешно, они еще перед матчем (выходом на корт) о чем то разговаривали с Миррой и по лицам не сказать что это был теплый разговор. Тем радостнее что Мирра ее вынесла. Мирра наш слоняра оказывается 🐘🐘🐘
Она когда монетку подбрасывали чуть ли не на километр отошла)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
А что за посты, кто в курсе?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Salesov
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Монсеньор Мартинес
Обратитесь в Лигу защиты сексуальных меньшинств, вам там помогут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aryna Lapko
Ну и что по мнению Ястремской ВТА должна сделать? Инсту Мирре заблокировать?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док Аксель
Борись играя в теннис, а не за его пределами строча кляузы. Борец невидимого фронта, ёлы-палы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamapapaya
Мирра умница! Приземлила эту мразь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aryna Lapko
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
А что она конкретно лайкнула?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий