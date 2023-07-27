Тренер Мирры Андреевой о прогрессе сестер: «У Мирры более быстрый процесс эволюции. Не сомневаюсь, что это придет и к Эрике»

Тренер Мирры Андреевой рассказал, какие у нее отношения с сестрой Эрикой.

– Раиса, мама Мирры и Эрики, рассказывала в видеоинтервью, что две ее дочки – совершенно разные. Насколько, по вашим наблюдениям, это верно? И насколько две Андреевы близки друг другу?

– По-настоящему близки! Они всегда поддерживают друг друга, и взаимосвязь у них очень тесная. Что касается сходств и различий, то, безусловно, Раисе виднее, чем мне, ха-ха! Но скажу так: и да и нет. Понимаю, что мама имеет в виду. От себя же отмечу, что у многих молодых спортсменов очень разное время взросления. По крайней мере, на данный момент у Мирры более быстрый процесс эволюции. Не сомневаюсь, что это придет и к Эрике, которой тоже всего 19. Она тоже изумительный игрок для своего возраста.

Не раз видел случаи, когда теннисист становится зрелым в 29 лет. Кто-то другой – в 25. А другой – в 16! Мирру не надо ни с кем сравнивать. Она – исключение! Она становится все более зрелой как теннисистка каждый месяц, даже каждую неделю.

– Они с Эрикой играют между собой?

– Стараюсь, чтобы этого не происходило. По разным причинам. Мы воспринимаем их в нашем центре как два разных, независимых друг от друга проекта. Порой из-за совпадения на турнирах их тренировки периодически пересекаются – так, например, было однажды на «Ролан Гаррос». Но у них разный календарь, если не считать больших турниров.

– Сейчас Мирра обыграла бы Эрику?

– Мое мнение – 50 на 50. Эрика – очень хороший игрок! На этой неделе она обыграла итальянку Лючию Бронцетти, входящую в топ-70, сыграла трехсетовый матч с Камилой Осорио – очень сильной молодой теннисисткой. Да, Мирра прошла квалификацию и три круга на «Уимблдоне», до того выиграла два круга на «Ролан Гаррос». Но если бы они встретились между собой, нельзя забывать, что они – сестры, а это нечто особенное. Абсолютно не сомневаюсь, что Эрика сделает большой шаг вперед и будет способна выигрывать большие титулы, – сказал Жан-Рене Лиснар в интервью «Спорт-Экспрессу».

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