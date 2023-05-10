Гауфф о том, что участниц парного финала в Мадриде оставили без речи на церемонии награждения: «Нельзя просто лишать людей возможности высказаться. Нужно принимать критику»

Кори Гауфф прокомментировала то, что чемпионкам и финалисткам парного турнира в Мадриде не дали возможности сказать речь на церемонии награждения.

Они с Джессикой Пегулой уступили Виктории Азаренко и Беатрис Хаддад Майя – 1:6, 4:6.

– Я считаю принятое решение неправильным. До этого произошли определенные события. Я сказала турниру и директорам, что предшествовавшие события, не должны влиять.

Может, игроки хотели покритиковать в речи. Я не знаю, какие речи были запланированы. По крайне мере, я не собиралась говорить ничего такого. Я не знала обо все этой ситуации, потому что не читаю твиттер. Мы обменялись парой слов на подиуме, и только тогда я поняла.

Я не считаю, что это правильно решение. Потом я сказала об этом организаторам, и они извинились.

Я всегда за то, чтобы высказывать свое мнение. Я считаю, что турнир не должен был принимать такое решение, учитывая, что мужчины сказали речь.

Думаю, они не рассматривали происходящее в контексте мужчин и женщин. Просто так выглядело. Думаю, нужно принимать это во внимание.

Я решила твитнуть вместо речи, потому что мы вышли в финал тысячника, и это больше не ради меня, а ради болельщиков. Нас здорово поддерживали. Об этом я тоже сказала: «Парниц здорово поддерживали, и нам не дали возможность поблагодарить зрителей и спонсоров».

Я твитнула, потому хотела отметить людей, работающих вне корта. Они очень приветливо со мной общались. Я хотела, чтобы они знали, что мы им очень благодарны.

Я считаю, что должны были принять другое решение. Со мной такое впервые, и я уверена, что с другими тоже.

– Вам объяснили произошедшее?

– Мне сказали, что произошла ситуация, в которой я не участвовала. Я не буду вдаваться в подробности. Люди, наверное, знают, в чем дело.

Так мне сказали. Я сказала, что, на мой взгляд, эта ситуация не должна была повлиять на церемония награждения. Мы много работали, чтобы дойти до финала.

Дело не в речи. У меня было много финалов. Дело скорее в подходе, который за этим стоит и в том, что такое не должно повториться в будущем, у девушек не должны отнимать такую возможность.

– Если говорить о речи в целом, то для меня немного удивительно, что вы так серьезно к ней относитесь, особенно финалистки. Иногда кажется, что команда не хочет присутствовать на церемонии, произносить речь.

– Как я уже сказала, для меня дело не в речи. Безусловно, мы проиграли, поэтому для нас это было не так важно, как победивших Вики и Беа. Дело было не столько в том, что мне хотелось выступить.

Наверное, я считаю, что игрок должен обратиться к зрителям, которые пришли поддержать турнир. Но еще дело в подходе, в том, что так не должно случаться в будущем. Если кто-то, я или любой другой игрок, будет критиковать организаторов или турнир, возможно, сильнее, чем было сказано, например, за расизм, гомофобию или что-то еще. Нельзя просто лишать людей возможности высказаться. Нужно принимать эту критику.

Если взглянуть на другие спортивные соревнования, то многие критикуют организаторов. В этом нет ничего плохого. Я считаю, что профессионализм заключается в нормальном отношении к такому. Теннис, наверное, один из немногих видов спорта, где произносят речь.

Меня не интересует сама речь, но я считаю, что мы должны уважать такую возможность и так не должно происходить в будущем, особенно когда на других турнирах тоже произносят речь. Я считаю, что дело в подходе.

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