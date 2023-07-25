Гамбург (WTA). Второй круг. Шнайдер играет с Грабер

Теги результаты WTA Hamburg European Open Теннис

Диана Шнайдер играет с пятой сеяной Юлией Грабер.

Сетка турнира здесь.

Hamburg European Open

Гамбург, Германия

23 – 29 июля 2023

WTA 250

Призовой фонд – 225 480 долларов

Отрытые корты, грунт

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) Юлия Грабер (Австрия)
6:4|6:2
Дата проведения
25 июля, 18.20
Онлайн матча

 

Сторм Хантер (Австралия) Нома Ноха Акуг (Германия)
Дата проведения
26 июля, 14.00
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Юле Нимайер (Германия)
Дата проведения
26 июля, 12.00
Онлайн матча

 

Аранта Рус (Нидерланды) Надя Подорошка (Аргентина)
Дата проведения
26 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Мартина Тревисан (Италия) Камила Осорио (Колумбия)
6:1|6:3
Дата проведения
25 июля, 14.00
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США) Кайя Канепи (Эстония)
7:6|6:1
Дата проведения
25 июля, 17.35
Онлайн матча

 

Тамара Корпач (Германия) Дарья Сэвилл (Австралия)
Дата проведения
26 июля, 12.00
Онлайн матча

 

Панна Удварди (Венгрия) Ева Лис (Германия)
Дата проведения
26 июля, 17.00
Онлайн матча

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Там серьезная немецкая группа поддержки у Шнайдер.
Детишки по буквам имя скандируют Д-И-А-Н-А 😀
Ай молодцы!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док Аксель
Ответ billy_pilgrim
Там серьезная немецкая группа поддержки у Шнайдер. Детишки по буквам имя скандируют Д-И-А-Н-А 😀 Ай молодцы!
В первом сете поддержка помогла. ))) Пусть и во втором не сбавляет детвора энергии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док Аксель
Ну вот и всё. Диану с победой в матче и выходом в следующий круг, молодчина ! Удачи в следующей игре !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Первый чф в карьере!
Умница, Диана!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
А вот Шнайдер как раз подтвердила то, что должна была подтвердить Тимофеева, свою напористость , агрессивность и главное волю к победе. Я сейчас про Тимофееву, то чего я и боялся, она выглядела, как будто виновата в том, что выиграла турнир, который должна была выиграть другая, более достойная и теперь ей надо искупить свою вину. Вся игра Тимофеевой была, как оправдание за победу и вот этой самой наглости, в хорошем смысле слова от Шнайдер, Тимофеевой и не хватило. Но я настроен оптимистично в отношении Марии, думаю она оценит сегодняшнее поражение и сделает правильные выводы. Ну а Диана просто ураган или так, вернее становится нашим ураганом в теннисе. С каждым разом видя ее игру, ее агрессивность и уверенность в себе, проникаешься симпатией к этой, совершенно необычной, во всех отношениях и неординарной теннисистке, к тому же еще и левша. Думаю очень скоро мы будем болеть за нее на крупных турнирах и на очень высоких позициях , в том числе и в рейтинге. Ждем от Дианы побед и не маленьких.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий