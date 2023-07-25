Гамбург (WTA). Второй круг. Шнайдер играет с Грабер
Диана Шнайдер играет с пятой сеяной Юлией Грабер.
Сетка турнира здесь.
Hamburg European Open
Гамбург, Германия
23 – 29 июля 2023
WTA 250
Призовой фонд – 225 480 долларов
Отрытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 25 июля, 18.20
- Дата проведения
- 26 июля, 14.00
- Дата проведения
- 26 июля, 12.00
- Дата проведения
- 26 июля, 15.30
- Дата проведения
- 25 июля, 14.00
- Дата проведения
- 25 июля, 17.35
- Дата проведения
- 26 июля, 12.00
- Дата проведения
- 26 июля, 17.00
Детишки по буквам имя скандируют Д-И-А-Н-А 😀
Ай молодцы!
Умница, Диана!