Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин поднялся на 41 строчку, Тим выпал из топ-100

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В топ-10 рейтинга ATP без изменений..

Чемпион Ньюпорта Адриан Маннарино вернулся в топ-30.

Победитель турнира в Гштааде Педро Качин поднялся на 41 строчку.

FedEx ATP Rankings

Положение на 24 июля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9375
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6520
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4905
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4850
6 (6) Хольгер Руне (Дания)  4825
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4730
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3975
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3310
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3130
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2945
18 (16) Лоренцо Музетти (Италия) 1880
20 (21) Григор Димитров (Болгария) 1600
27 (38) Адриан Маннарино (Франция) 1376
37 (32) Маттео Берреттини (Италия) 1112
47 (43) Роман Сафиуллин (Россия) 943
49 (90) Педро Качин (Аргентина) 902
65 (79) Альберт Рамос (Испания) 812
69 (52) Аслан Карацев (Россия) 798
85 (89) Павел Котов (Россия) 693
92 (120) Юго Гастон (Франция) 633
93 (96) Александр Шевченко (Россия) 632
103 (126) Джон Изнер (США) 605
112 (94) Доминик Тим (Австрия) 581
140 (190) Алекс Микельсен (США) 456
142 (140) Рафаэль Надаль (Испания) 445
155 (152) Иван Гахов (Россия) 394

 

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