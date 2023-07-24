Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин поднялся на 41 строчку, Тим выпал из топ-100
В топ-10 рейтинга ATP без изменений..
Чемпион Ньюпорта Адриан Маннарино вернулся в топ-30.
Победитель турнира в Гштааде Педро Качин поднялся на 41 строчку.
Положение на 24 июля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9375
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8795
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6520
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4905
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4850
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4825
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4730
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3975
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3310
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3130
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2945
|18 (16)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1880
|20 (21)
|Григор Димитров (Болгария)
|1600
|27 (38)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1376
|37 (32)
|Маттео Берреттини (Италия)
|1112
|47 (43)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|943
|49 (90)
|Педро Качин (Аргентина)
|902
|65 (79)
|Альберт Рамос (Испания)
|812
|69 (52)
|Аслан Карацев (Россия)
|798
|85 (89)
|Павел Котов (Россия)
|693
|92 (120)
|Юго Гастон (Франция)
|633
|93 (96)
|Александр Шевченко (Россия)
|632
|103 (126)
|Джон Изнер (США)
|605
|112 (94)
|Доминик Тим (Австрия)
|581
|140 (190)
|Алекс Микельсен (США)
|456
|142 (140)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|155 (152)
|Иван Гахов (Россия)
|394
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