Рейтинг ATP. Маннарино вернулся в топ-30, Качин поднялся на 41 строчку, Тим выпал из топ-100

В топ-10 рейтинга ATP без изменений..

Чемпион Ньюпорта Адриан Маннарино вернулся в топ-30.

Победитель турнира в Гштааде Педро Качин поднялся на 41 строчку.

FedEx ATP Rankings

Положение на 24 июля 2023

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