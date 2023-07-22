Умаг (ATP). Шевченко начнет матчем с Чеккинато, Чилич проведет первый турнир за полгода

Теги ATP Стэн Вавринка Марин Чилич ATP Croatia Open Umag Доминик Тим Роберто Карбаллес Баэна Марко Чеккинато Лоренцо Сонего Иржи Лехечка Александр Шевченко Теннис

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Умаге, который пройдет на следующей неделе.

Иржи Лехечка (1), Лоренцо Сонего (2), Себастьян Офнер (3) и Роберто Карбаллес Баэна (4) начнут со второго круга.

Александр Шевченко поборется с Марко Чеккинато и может выйти на Сонего.

Стэн Вавринка (6), Доминик Тим и Марин Чилич начнут матчами с квалифаерами.

Чилич проведет первый турнир с января. Тогда он перенес операцию на колене.

Полностью сетка здесь.

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