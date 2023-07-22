Умаг (ATP). Шевченко начнет матчем с Чеккинато, Чилич проведет первый турнир за полгода

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Умаге, который пройдет на следующей неделе.

(1), (2), Себастьян Офнер (3) и (4) начнут со второго круга.

поборется с и может выйти на Сонего.

(6), и начнут матчами с квалифаерами.

Чилич проведет первый турнир с января. Тогда он перенес операцию на колене.

Полностью сетка здесь.

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