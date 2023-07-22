Умаг (ATP). Шевченко начнет матчем с Чеккинато, Чилич проведет первый турнир за полгода
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Умаге, который пройдет на следующей неделе.
Иржи Лехечка (1), Лоренцо Сонего (2), Себастьян Офнер (3) и Роберто Карбаллес Баэна (4) начнут со второго круга.
Александр Шевченко поборется с Марко Чеккинато и может выйти на Сонего.
Стэн Вавринка (6), Доминик Тим и Марин Чилич начнут матчами с квалифаерами.
Чилич проведет первый турнир с января. Тогда он перенес операцию на колене.
Полностью сетка здесь.
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