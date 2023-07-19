Андерсон о разговоре с Федерером, вдохновившем его возвращение: «Мы впервые по-настоящему поговорили, было очень интересно послушать его мысли»

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон, в прошлом году завершивший карьеру, а вчера в Ньюпорте выигравший первый матч после возвращения, рассказал, как решил вернуться.

Весной 37-летний южноафриканец играл с другой в клубе Делрей-Бич. Тогда же в городе был Роджер Федерер, навещавший своего агента Тони Годсика.

«Мы с моим другом просто держали мяч, играли через центр. И я еще подумал: вау, чувствую себя отлично. А после тренировки мы с Роджером пересеклись, и это оказался довольно важный для меня опыт. Раньше, когда я играл, топ-игроки всегда меня подавляли авторитетом. Возможно, потому что в ЮАР не было возможности часто с ними пересекаться. И то же самое было в ту встречу: первые несколько минут мне было очень неловко.

Но потом я сделал сознательное усилие изменить этот подход. Если бы я мог начать карьеру заново, я бы больше времени проводил не на тренировочном корте, а именно общаясь с людьми и осваиваясь в этом. Мы с Роджером в итоге впервые по-настоящему поговорили, я расслабился и просто общался.

Было очень интересно послушать его, возможно, лучшего в истории игрока по части техники, послушать его мысли. Было очень классно. Тогда еще я не думал возвращаться. Точнее, мысли закрадывались, но не конкретные».

После победы над 141-й ракеткой мира Габриэлем Диалло финалист «Уимблдона»-2018 сыграет с №145 Гейсом Брауэром.

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