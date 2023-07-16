Алькарас о 2-м «Шлеме»: «Для 20-летнего мальчика это невероятно»

Карлос Алькарас отреагировал на победу на «Уимблдоне».

В финале он обыграл Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 43 минуты.

«Это исполнение мечты. Конечно, здорово побеждать, но если бы я проиграл, я бы все равно гордился собой. Для меня невероятно писать историю этого прекрасного турнира, играть в финале с легендой спорта.

Для 20-летнего мальчика это невероятно. Я не ожидал, что так быстро начну попадать в такие ситуации. Я очень горжусь собой и проделанной работой».

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