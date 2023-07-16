Алькарас о 2-м «Шлеме»: «Для 20-летнего мальчика это невероятно»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас отреагировал на победу на «Уимблдоне».

В финале он обыграл Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 43 минуты.

«Это исполнение мечты. Конечно, здорово побеждать, но если бы я проиграл, я бы все равно гордился собой. Для меня невероятно писать историю этого прекрасного турнира, играть в финале с легендой спорта.

Для 20-летнего мальчика это невероятно. Я не ожидал, что так быстро начну попадать в такие ситуации. Я очень горжусь собой и проделанной работой».

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31 комментарий

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Anush15
Вообще это самый лучший мачт этого года. Молодцы ребята .Карлос странный человек , все думали , что победит РГ , а он берет побеждает Уим )))
+17
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cosset
а чего долго запрягать, Карлос! )) пора уже регулярно выходить в финалы и выигрывать их, раз больше никто не хочет) вот и играйте с Джоковичем 5-сетовики, пока он на пенсию не уйдёт)
+12
-1
+11
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Tarkovski
Все свои крупные финалы Карлос выиграл, стата в 5-сетовиках 9:1 - просто ментальная глыба, и это в 20 лет!
+8
-2
+6
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felix-sanchez
Ответ Великий Алонсо
Алькарас в свои 20 уже выглядит как 45 летний Ашот. "Мальчик" 🤣🤣🤣
Экспресс не зашёл?
+7
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Мария Марущева
Есть у парня характер! Рубился до последнего на самом высоком уровне и обыграл величайшего!!!
+2
-1
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Великий Алонсо
Ответ felix-sanchez
Экспресс не зашёл?
Какой экспресс? Железнодорожный?
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-1
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cosset
Ответ pozitiv.100
Надаль еще может РГ выиграть. На грунте он сильнее Джоковича и Алькароса.
давайте будем реалистами. Рафазая карьеру остановил с очень низкими шансами на возвращение, и уж тем более на победу.
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DzeLIvan
Ответ Саня Горянский
Получается это второй по продолжительности Финал Уимблдона в истории?
Финал - 2008 тоже был длиннее (4:48).
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Костя Кот
Ответ felix-sanchez
Экспресс не зашёл?
жизнь прошла мимо
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pozitiv.100
Ответ cosset
а чего долго запрягать, Карлос! )) пора уже регулярно выходить в финалы и выигрывать их, раз больше никто не хочет) вот и играйте с Джоковичем 5-сетовики, пока он на пенсию не уйдёт)
Надаль еще может РГ выиграть. На грунте он сильнее Джоковича и Алькароса.
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Назар Игорь
Ответ Anush15
Ну что Хейтеры Карлоса обосрались ?)))))))))
Потом пришел дворник и всë опошлил.
Это про тебя.
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pop
Ответ VaD
А чего мальчика-то? После сегодняшнего Карлос может смело заводить блокнот, который есть у многих мужчин, и уверенно ставить галочку напротив сербской акробатки.
боже, мужики с дивана мальчика прописывают
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Alex Morhan
Ответ VaD
А чего мальчика-то? После сегодняшнего Карлос может смело заводить блокнот, который есть у многих мужчин, и уверенно ставить галочку напротив сербской акробатки.
Как обычно самые достойные из всех, вылазят под удобный момент)
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DzeLIvan
Если не будет травм и не перегорит, то это далеко не последний Шлем. И вообще он скорее всего просто приберёт Тур к рукам. У него есть для этого всё необходимое, как в физическом, так в ментальном плане.
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Саня Горянский
Получается это второй по продолжительности Финал Уимблдона в истории?
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Tun
Крутой тип, не некстгены канеш, но тоже бить по мячу умеет
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Назар Игорь
Поздрааления испанцу, но Джокович лучший !!
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HI MARS
Если бы у Радукану было 2 шлема,она бы снимались в рекламах в два раза чаще
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