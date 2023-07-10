Соболенко вышла в 1/4 финала на четвертом ТБШ подряд

Вторая ракетка мира в четвертом круге « » разгромила со счетом 6:4, 6:0.

Белоруска второй раз вышла в четвертьфинал «Уимблдона». Первый был в 2021-м, когда она в итоге уступила в полуфинале.

Всего Соболенко шестой раз добралась до 1/4 на «Большом шлеме» – и четвертый подряд. Кроме того, она никогда не проигрывала в четвертьфиналах такого уровня.

Дальше она сыграет с .

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