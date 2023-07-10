Соболенко вышла в 1/4 финала на четвертом ТБШ подряд

Теги Уимблдон WTA Мэдисон Киз Екатерина Александрова Арина Соболенко Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в четвертом круге «Уимблдона» разгромила Екатерину Александрову со счетом 6:4, 6:0.

Белоруска второй раз вышла в четвертьфинал «Уимблдона». Первый был в 2021-м, когда она в итоге уступила в полуфинале.

Всего Соболенко шестой раз добралась до 1/4 на «Большом шлеме» – и четвертый подряд. Кроме того, она никогда не проигрывала в четвертьфиналах такого уровня.

Дальше она сыграет с Мэдисон Киз.

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4 комментария

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Мадина Уйгурова
машина Арина
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Vale1
Эх, Катя, шанс был, на траве в этом сезоне хорошо смотрелась, в отличие от Арины, но к "Шлему" Соболенко, видимо, подошла в лучшей форме, чем Александрова...
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инок
Против танка с винтовкой Мосина. Победа Арины читалась
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