Опыт против молодости, именно за таким противостоянием будут наблюдать болельщики в матче четвертого круга Уимблдонского турнира. Болгарин Григор Димитров встретится с датчанином Хольгером Руне. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 18:15 по московскому времени.

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Димитров — Руне прогноз на матч Уимблдон 2023

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Когда-то Григору Димитрову прочили большое будущее. Чуть более десяти лет назад в юниорах ему не было равных. На том уровне он выиграл два турнира Большого шлема, был первой ракеткой мира, получал много авансов от теннисных специалистов. Но переход на взрослый уровень дался совсем непросто. Начиная с 2012 года он не покидал Топ-30 лучших теннисистов мира, но качественный скачок ему так и не удавался. Самым успешным для него стал 2017 год, когда он выиграл итоговый турнир АТР, вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и закончил год на третьей строчке рейтинга. На этом пока все, хотя в его активе есть восемь побед на турнирах АТР, но это явно не то, на что рассчитывали его поклонники лет десять назад.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Хольгер Руне прямо сейчас находится в статусе молодого и перспективного игрока. Он уже выиграл четыре турнира АТР, в том числе один в текущем сезоне. Есть куда прибавлять, но для этого нужно обуздывать свои эмоции, которые очень мешают во время некоторых матчей. Если получится с ними справиться, то Хольгер сможет пойти дальше своего предстоящего соперника. Прошлый сезон стал для него первым полноценным на взрослом уровне, и он уже смог достичь четвертьфинала Ролан Гаррос. В этом году он повторил прошлогодний успех на кортах Парижа, вышел в четвертый круг Australian Open и теперь будет играть на той же стадии в Англии. Начало положено хорошее.

Вопрос, сможет ли пройти Руне дальше. В этом есть большие сомнения. Соперники ранее друг с другом не играли. Но как показали первые три круга, пока Григор Димитров выглядит куда более сильным и показывает более уверенную игру. Букмекеры отдают преимущество болгарину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,64, выигрыш Хольгера оценивается коэффициентом 2,27.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023