В четвертом круге Уимблдонского турнира опытнейший болгарский теннисист Григор Димитров будет встречаться с перспективным датчанином Хольгером Руне. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 18:15 по московскому времени.

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Уимблдон: Григор Димитров — Хольгер Руне прямая трансляция матча 10.07.2023

Григор Димитров самый титулованный болгарский теннисист. На его счету восемь титулов на турнирах АТР тура, он победитель итогового турнира ATP 2017 года, полуфиналист трех турниров Большого шлема. Когда-то Григор подавал огромные надежды, и многие теннисные специалисты прочили ему такой же успех как у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В юниорах Димитров выигрывал Уимблдон и Открытый чемпионат США, был первой ракеткой мира. Однако когда состоялся переход на взрослый уровень, ожидания не оправдались. В 2017 году он добирался до третьей строчки мирового рейтинга, но затем его результаты поползли вниз и от сравнений с ведущими теннисистами ничего не осталось. До сих пор самым удачным для него был Уимблдон 2014 года, тогда в полуфинале он уступил Новаку Джоковичу в четырех сетах. Нынешняя попытка хотя бы повторить тот успех девятилетней давности началась с матча первого круга против малоизвестного японца Шо Шимабукуро. Григор соперника не заметил. Во втором круге он встречался с белорусом Ильей Ивашко, вновь победа в трех сетах. и уж совсем неожиданным получился разгром американца Фрэнсиса Тиафу в третьем круге.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Хольгер Руне сейчас как раз находится на месте Григора Димитрова времен его выступления в юниорах. Датчанину тоже прочат большое будущее и конкуренцию с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером, тем более что Хольгер несколько моложе обоих теннисистов. Он уже выиграл четыре турнира уровня АТР, но на мейджорах пока больших успехов не достигал. Лучше всего у него получается на Ролан Гаррос, где он второй год подряд доходит до четвертого круга. На Уимблдоне в прошлом году он выбыл уже в первом раунде. Нужно сказать, что сезон 2022 году у Хольгера стал первым полноценным во взрослом теннисе. В текущем сезоне Руне трижды играл в финалах, один оказался успешным, на майском грунтовом турнире в Мюнхене он переиграл Ботика ван де Зандшульпа из Нидерландов. В первом круге Уимблдона датчанин играл с обладателем уайлд кард британцем Джорджем Лоффхагеном, затем с испанцем Роберто Карбаллесом Баэной. Обоих соперников Хольгер переиграл в трех сетах. В третьем круге поединок против еще одного испанца Алехандро Давидовича-Фокины получился гораздо более напряженным. Соперники играли пять сетов, и исход матча решился на супертай-брейке.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Димитрова — 24

победы/поражения Димитрова в 2023 году — 26/12

победы/поражения Димитрова на траве — 7/1

рейтинг ATP Руне — 6

победы/поражения Руне в 2023 году — 37/12

победы/поражения Руне на траве — 7/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Димитров — Руне

В шести из семи последних матчах на турнирах Большого шлема Григор Димитров одержал победу. Статистика Хольгера Руне на этой стадии турниров Большого шлема пока в его пользу. В четвертом круге он выиграл два поединка из трех.

Статистика личных встреч Димитров — Руне

Соперники раньше друг с другом на официальных турнирах не встречались, матч на Уимблдоне станет для них первым

Прогноз на матч Димитров — Руне

Григор Димитров и в целом в сезоне, и конкретно на отрезке последних двух месяцев показывает очень уверенный теннис, побеждая соперников топ-уровня. Для Хольгера Руне это всего лишь второй сезон и второй Уимблдон, он пока только постигает азы взрослого тенниса. В матче против такого Димитрова ему будет очень сложно. Букмекеры отдают преимущество болгарину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,66, успех Руне оценивается коэффициентом 2,24.

Наш прогноз: у Хольгера двадцать двойных ошибок в последних двух матчах. Подобное в матче с Григором Димитровым, обладающим мощной подачей будет катастрофой. В целом болгарин сильнее, что и докажет в предстоящем матче, поэтому ставка П1 с тоталом меньше 40,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023