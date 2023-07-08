Белорусско-украинское противостояние предстоит увидеть болельщикам в четвертом круге Уимблдонского турнира. Виктория Азаренко будет встречаться с Элиной Свитолиной. Матч соперниц состоится 9 июля, начало не ранее 18:15 по московскому времени.

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Азаренко — Свитолина прогноз на матч Уимблдон 2023

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Виктория Азаренко одна из самых титулованных теннисисток, выступающих на нынешнем Уимблдоне. В ее активе 21 титул на турнирах WTA Tour, две победы на Открытом чемпионате Австралии, финалы на US Open и полуфиналы Ролан Гаррос и Уимблдона. Можно было бы рассчитывать на успех и сейчас, но во-первых, впереди серьезная соперница. Во-вторых, даже в случае победы над ней в четвертьфинале, скорее всего, придется играть с Игой Швентек. Впрочем, авторитетов для Виктории давно не существует, а теннис в данный момент она демонстрирует высокого уровня. До сих пор трудности возникли только в матче первого круга против китаянки Юэ Юань. Белоруске пришлось играть три сета, в заключительном она взяла гейм на подаче соперницы и довела матч до победы.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Элина Свитолина в женском рейтинге находится далеко за пределами Топ-50, но это совершенно ни о чем не говорит. Украинка делала паузу в карьере, связанную с рождением ребенка. Сейчас она находится в поисках своей лучшей игры, которая позволяла на протяжении нескольких лет подряд входить в элиту мирового женского тенниса. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что год Элина точно закончит в Топ-50, но может подняться и выше. Для этого нужно побеждать в таких матчах, который сейчас предстоит. Для Свитолиной Виктория тоже будет самой сложной соперницей на этом турнире, при этом ранее они встречались пять раз, и Азаренко всегда побеждала.

Букмекеры с завидным постоянством в этом сезоне не верят в Элину Свитолину. В случаях когда она встречается с более-менее равными соперниками украинка автоматически становится андердогом. Так происходит и на этот раз. Многие отдают преимущество Виктории Азаренко, хотя и небольшое. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,71, выигрыш Свитолиной оценивается коэффициентом 2,14.

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