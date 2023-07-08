В четвертом круге Уимблдонского турнира болельщиков тенниса ожидает очень интересное противостояние. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси будет играть с украинкой Элиной Свитолиной. Матч состоится 9 июля, начало не ранее 18:15 по московскому времени.

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Уимблдон: Виктория Азаренко – Элина Свитолина прямая трансляция матча 09.07.2023

Если судить о Виктории Азаренко исключительно по ее результатам, то можно сказать, что лучшие ее годы в теннисе остались далеко позади. Но глядя, как она отдается игре и ведет себя на корте, сказать такое язык не поднимается. Виктория дважды выигрывала Australian Open, трижды играла в финале US Open, на Уимблдоне два раза доходила до полуфинала в 2011 и 2012 годах, не этой же стадии выступала на Ролан Гаррос. Скептики могут сказать, все правильно, только все эти успехи датируются десятилетней давностью. Кто-то мог бы сейчас уйти в тень и почивать на лаврах, только не Азаренко. Она чувствует в себе силы и энергию, чтобы выступать дальше и делает это довольно успешно. В январе на Открытом чемпионате Австралии белоруска смогла дойти до полуфинала, где уступила Елене Рыбакиной. В дальнейшем на турнирах WTA показывала скромные результаты, но они ее интересуют сейчас в меньшей степени, в ее активе 21 трофей. Другое дело турниры Большого шлема, на которые она собирается и в какие-то моменты показывает свой лучший теннис. Для победы над Свитолиной нужно доставать все лучшее, что есть в багаже.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

История Элины уже многим известна, она пропустила значительную часть прошлого сезона и начало нынешнего, поскольку вышла замуж за известного французского теннисиста Гаэля Монфиса и родила ребенка. Если с 2017 по 2020 год она неизменно завершала сезоны в первой десятке рейтинга, то потом ее результаты несколько ухудшились, а сезон 2022 года она вообще завершила в третьей сотне. Зато сейчас не надо защищать никаких очков, и Элина постепенно с каждым турниром поднимается в рейтинге. Сейчас она уже в сотне, у нее на счету 17 побед на турнирах WTA. На Уимблдоне в 2019 году она доходила до полуфинала, так что нынешний этап для нее не предел. Сейчас в каждом матче Элина демонстрирует характер. Можно вынести за скобки матч первого круга против американки Винус Уильямс, которая не смогла оказать сопротивления, к тому же достаточно серьезно травмировалась. Но во втором круге пришлось побороться с бельгийкой Элизе Мертенс и перевернуть ход неудачно складывающегося матча. В предыдущем матче Свитолина победила сильную американку Софию Кенин в двух сетах с одним тай-брейком.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Азаренко — 20

победы/поражения Азаренко в 2023 году — 17/13

победы/поражения Азаренко на траве — 4/2

рейтинг ATP Свитолиной — 76

победы/поражения Свитолиной в 2023 году — 16/8

победы/поражения Свитолиной на траве — 3/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Азаренко — Свитолина

У Виктории Азаренко не самый лучший процент побед и поражений в последних матчах на травяном покрытии. Из десяти таких поединков она выиграла в шести. Элина Свитолина удачно играет, когда выступает у букмекеров в качестве андердога с коэффициентом в диапазоне от 2,00 до 2,99. Она выиграла в четырех таких матчах подряд.

Статистика личных встреч Азаренко — Свитолина

Статистика неумолима. В пяти матчах между этими теннисистками у Виктории Азаренко пять побед. Причем в последнем на Australian Open вообще получился разгром 6 : 0, 6 : 2. На траве соперницы друг с другом не играли ни разу.

Прогноз на матч Азаренко — Свитолина

Сложно сделать прогноз на этот матч прежде всего потому, что одна теннисистка делает ставку в последнее время на турниры Большого шлема, а вторая только вышла из длительной паузы и ищет свою лучшую игру. Чего не отнять у обоих, так это характера. И та, и другая часто вытягивали матчи за счет него. Букмекеры склоняются к победе Азаренко, но преимущество у нее небольшое. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,71, успех Свитолиной оценивается коэффициентом 2,14.

Наш прогноз: матч может завершиться как в двух партиях и очень быстро, так и затянуться надолго. Все непредсказуемо, но учитывая, что для Свитолиной трава не самое любимое покрытие, можно поставить на Азаренко.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023