Сафиуллин впервые вышел в третий круг «Большого шлема»

обыграл во втором раунде « » – 7:5, 6:3, 7:6(4).

Россиянин впервые в карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Он пятый раз выступает в основной сетке. На «Уимблдоне» Сафиуллин играет впервые.

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