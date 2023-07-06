Сафиуллин впервые вышел в третий круг «Большого шлема»
Роман Сафиуллин обыграл Корентена Муте во втором раунде «Уимблдона» – 7:5, 6:3, 7:6(4).
Россиянин впервые в карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Он пятый раз выступает в основной сетке. На «Уимблдоне» Сафиуллин играет впервые.
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753 очка в рейтинге, 74 место онлайн , выход в 4-ый круг позволит в район 55-го места перейти, а это уже нормальная АТП-жизнь...
В гонке 2023, 78-ой, 467 очков. В случае выхода в 4-ый круг будет 557, 67 место...
Давай, Рома! Вот твой шанс!!!! Есть прекрасный шанс взять 180 очков на этом турнире, 90 уже есть..А там...вдруг повезет)))
Можно даже тихонечко помечтать о четвертьфинале и 360 очках)))
У Шаповалова, конечно, есть полуфинал Уима-21, полуфинал АТП-500 Лондон-21...Но, если убрать два этих результата из 2021, то Дениса особым травяным специалистом не назовешь...Игрок он нестабильный. 15-18 на траве.
В случае прохода в четвертьфинал...
В рейтинге 52 недель:1023, онлайн 42-ое место, в реальности будет около 45 места.
В гонке 2023: 737 очков, онлайн 36-ое место, в реальности будет, наверное на пару-тройку позиций ниже, но, в топ-40 скорее всего зайдет...
До текущего Шлема, выше 82 места Роман не поднимался. Следующие 1-2 матча очень важны для Сафиуллина! Хотя бы в 4 круг надо выйти...
Увы, с тех пор много воды утекло. Прошло 4 года, ему уже 33. В этом году у него, пожалуй, только одна серьезная победа - как раз тут, над Чоричем...Правда, Борна, из 5 выступлений на Уимах, только раз прошел во 2 круг, где и вылетел))
Кресси обыграл в 1 круге Рима.. Ну, это такое)))
Но, клювом Роману щелкать в 3-ем круге не стоит,это да)) Но, надо признать, нынешний Пелья для 3-го круга и Шаповалов для 4-го - отличная сетка! Могло быть значительно хуже.