Сафиуллин впервые вышел в третий круг «Большого шлема»

Теги Уимблдон Роман Сафиуллин Корентен Муте Теннис

Роман Сафиуллин обыграл Корентена Муте во втором раунде «Уимблдона» – 7:5, 6:3, 7:6(4).

Россиянин впервые в карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Он пятый раз выступает в основной сетке. На «Уимблдоне» Сафиуллин играет впервые.

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16 комментариев

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Лёля Иванова
Мы хотим больше, мы хотим 4й круг))) Там Пелья 308 сейчас по защищённому рейтингу или француз Майо 181 из квалификации. Надо пользоваться шансами от судьбы, такого посева может больше не быть на турнирах БШ
+14
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+14
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Антон Тимофеев
Отлично!!! Первый раз в 3-ий круг на Шлемах вышел!
753 очка в рейтинге, 74 место онлайн , выход в 4-ый круг позволит в район 55-го места перейти, а это уже нормальная АТП-жизнь...
В гонке 2023, 78-ой, 467 очков. В случае выхода в 4-ый круг будет 557, 67 место...

Давай, Рома! Вот твой шанс!!!! Есть прекрасный шанс взять 180 очков на этом турнире, 90 уже есть..А там...вдруг повезет)))

Можно даже тихонечко помечтать о четвертьфинале и 360 очках)))
У Шаповалова, конечно, есть полуфинал Уима-21, полуфинал АТП-500 Лондон-21...Но, если убрать два этих результата из 2021, то Дениса особым травяным специалистом не назовешь...Игрок он нестабильный. 15-18 на траве.

В случае прохода в четвертьфинал...
В рейтинге 52 недель:1023, онлайн 42-ое место, в реальности будет около 45 места.
В гонке 2023: 737 очков, онлайн 36-ое место, в реальности будет, наверное на пару-тройку позиций ниже, но, в топ-40 скорее всего зайдет...

До текущего Шлема, выше 82 места Роман не поднимался. Следующие 1-2 матча очень важны для Сафиуллина! Хотя бы в 4 круг надо выйти...
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Ничего Смешного
Муте выбесил , когда затронул Марию Юрьевну не по делу. Рома молодец выиграл по делу
+5
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76% Заболотного
Трудно сказать как дальше сложится, но на ближайшие пару кругов сетка хорошая. Третий круг по силам, а потом Шаповалов - один из лучших вариантов среди сеянных, можно бороться.
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Додик Аксель
За Рому можно порадоваться, успешно выступает на Уимблдоне. Мутного француза наказал за его поведение на корте. Молодец !
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Лёля Иванова
Ответ 76% Заболотного
Трудно сказать как дальше сложится, но на ближайшие пару кругов сетка хорошая. Третий круг по силам, а потом Шаповалов - один из лучших вариантов среди сеянных, можно бороться.
Шаповалов может ещё и проиграть. Надо цели ставить шаг за шагом)
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Антон Тимофеев
Ответ LONDON-TOWN
Пелья был 20й ракеткой мира, с четвертьфиналом Уима, явно будет посильнее Муте.
Пелья-2019 без вопросов, Пелья-2023...Посмотрим.
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Антон Тимофеев
Ответ Andrej Trubacs
Какой шанс когда Гвидо Пелья скорее всего на пути, Андерсен и Раонич в 2019 вкусили что это такое... а тогда это была элита Уимблдона
Гвидо был хорош в 2019, до 20-го места в рейтинге доходил, единственный титул на АТП-250 взял + финал был, четвертьфинал Уима и МК.

Увы, с тех пор много воды утекло. Прошло 4 года, ему уже 33. В этом году у него, пожалуй, только одна серьезная победа - как раз тут, над Чоричем...Правда, Борна, из 5 выступлений на Уимах, только раз прошел во 2 круг, где и вылетел))
Кресси обыграл в 1 круге Рима.. Ну, это такое)))

Но, клювом Роману щелкать в 3-ем круге не стоит,это да)) Но, надо признать, нынешний Пелья для 3-го круга и Шаповалов для 4-го - отличная сетка! Могло быть значительно хуже.
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nick-basil
Неприятный , трудный соперник, негативный бекграунд. Сегодня Сафиулин был хорошо готов. Теннисная статистика весьма красноречива. Молодец - так держать!
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costa0545
Молодец, давай дальше, только вперёд)))
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LONDON-TOWN
Ответ Лёля Иванова
Мы хотим больше, мы хотим 4й круг))) Там Пелья 308 сейчас по защищённому рейтингу или француз Майо 181 из квалификации. Надо пользоваться шансами от судьбы, такого посева может больше не быть на турнирах БШ
Пелья был 20й ракеткой мира, с четвертьфиналом Уима, явно будет посильнее Муте.
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Andrej Trubacs
Ответ инок
Фухх. Дожал, молодец Рома! Теперь очень хорошая сетка, есть шансы далеко пройти. Удачи тебе...
Если великого Гуидо Пеллу обыграет , четвертьфиналиста 2019, сделавшего тогда форменных Раенича и Андерсона.
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Andrej Trubacs
Ответ Антон Тимофеев
Отлично!!! Первый раз в 3-ий круг на Шлемах вышел! 753 очка в рейтинге, 74 место онлайн , выход в 4-ый круг позволит в район 55-го места перейти, а это уже нормальная АТП-жизнь... В гонке 2023, 78-ой, 467 очков. В случае выхода в 4-ый круг будет 557, 67 место... Давай, Рома! Вот твой шанс!!!! Есть прекрасный шанс взять 180 очков на этом турнире, 90 уже есть..А там...вдруг повезет))) Можно даже тихонечко помечтать о четвертьфинале и 360 очках))) У Шаповалова, конечно, есть полуфинал Уима-21, полуфинал АТП-500 Лондон-21...Но, если убрать два этих результата из 2021, то Дениса особым травяным специалистом не назовешь...Игрок он нестабильный. 15-18 на траве. В случае прохода в четвертьфинал... В рейтинге 52 недель:1023, онлайн 42-ое место, в реальности будет около 45 места. В гонке 2023: 737 очков, онлайн 36-ое место, в реальности будет, наверное на пару-тройку позиций ниже, но, в топ-40 скорее всего зайдет... До текущего Шлема, выше 82 места Роман не поднимался. Следующие 1-2 матча очень важны для Сафиуллина! Хотя бы в 4 круг надо выйти...
Какой шанс когда Гвидо Пелья скорее всего на пути, Андерсен и Раонич в 2019 вкусили что это такое... а тогда это была элита Уимблдона
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инок
Фухх. Дожал, молодец Рома! Теперь очень хорошая сетка, есть шансы далеко пройти. Удачи тебе...
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Хаскерс
Ответ Лёля Иванова
Мы хотим больше, мы хотим 4й круг))) Там Пелья 308 сейчас по защищённому рейтингу или француз Майо 181 из квалификации. Надо пользоваться шансами от судьбы, такого посева может больше не быть на турнирах БШ
Пелья тоже воодушевлен сейчас, наверное.
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