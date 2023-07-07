Рублев о жизни после 24 февраля: «Надеюсь, все плохое закончится. Тогда мы сможем наконец сосредоточиться на том, чтобы навести порядок на планете»

Андрей Рублев ответил, насколько сложно российским спортсменам было в последние полтора года.

– Мне очень повезло, потому что мы можем играть и путешествовать по миру. Другим спортсменам гораздо сложнее, большинство из них не могут участвовать в соревнованиях, особенно в командных видах спорта.

– Вы общались с кем-то из них?

– Нет, поскольку я знаю не так много спортсменов. Я знаком с несколькими ребятами, но большинство из них близки к завершению карьеры, они уже многого добились, поэтому они в порядке. Сложнее остальным, новым поколениям и тем, кто сейчас на пике: они не могут соревноваться на международном уровне.

Как я говорил с самого начала [боевых действий], я лишь надеюсь, что каким-то образом ситуация наладится и все плохое закончится. Тогда мы сможем наконец сосредоточиться на том, чтобы навести порядок на планете.

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