Рублев о жизни после 24 февраля: «Надеюсь, все плохое закончится. Тогда мы сможем наконец сосредоточиться на том, чтобы навести порядок на планете»

Теги Теннис

Андрей Рублев ответил, насколько сложно российским спортсменам было в последние полтора года.

– Мне очень повезло, потому что мы можем играть и путешествовать по миру. Другим спортсменам гораздо сложнее, большинство из них не могут участвовать в соревнованиях, особенно в командных видах спорта.

– Вы общались с кем-то из них?

– Нет, поскольку я знаю не так много спортсменов. Я знаком с несколькими ребятами, но большинство из них близки к завершению карьеры, они уже многого добились, поэтому они в порядке. Сложнее остальным, новым поколениям и тем, кто сейчас на пике: они не могут соревноваться на международном уровне.

Как я говорил с самого начала [боевых действий], я лишь надеюсь, что каким-то образом ситуация наладится и все плохое закончится. Тогда мы сможем наконец сосредоточиться на том, чтобы навести порядок на планете.

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26 комментариев

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nnn4404
Ответ Виктор Морев
был Западный Германский (немецкий) третий Рейх, после падения Германского Рейха (с помощью Русских Людей) эстафета от Германского Западного Рейха перешла к Четвёртому USA and GBR-овскому Англосаксонскому Западному Рейху (самому могущественному из всех Западных Рейхов). Задача Простых Русских Людей (Лучших из Них) Проста и Понятна: Помочь USA and GBR-овскому Англосаксонскому Четвёртому Западному Рейху Проследовать Вслед за Германским (немецким) третьим Западным Рейхом. и уроженцы Страны со Столицей в Москве - Сию Задачу Выполнят и Исполнят.
ох и дичь!!!
+8
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nnn4404
Ответ murzzzzzilka
Не помню, чтоб вы что-то делали до февраля 22-го. Ах, да, снесли законное правительство.
у себя там делайте вещи, чего ты к соседу лезешь со своим уставом?
+7
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+5
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Назар Игорь
Возмущает когда все без исключения употребляют уклончивые формулировки "спецоперация, боевые действия". Идëт полномасштабная война, льëтся кровь, тысячи и тысячи убитых, раненых, изувеченных. Осиротевшие дети, вдовы, родители навсегда потерявшие молодых полных силы парней. Разрушенные города и посëлки.
+8
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+4
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Святослав Федорович
дай Бог, чтобы всё скорее закончилось 🙏🙏🙏
+6
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+3
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IrbIS
Ответ murzzzzzilka
Зато за счет таких, как ты, они приспособились разваливать чужие государства.
какие государства?
+4
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nnn4404
Ответ кракадил
На справедливость, а не на бабло
а если правда разная, то что делать?
+3
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кракадил
Ответ nnn4404
а если правда разная, то что делать?
Договариваться
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nnn4404
Ответ murzzzzzilka
Комментарий удален модератором
а тут наоборот считают. получается соседи сошли с ума и воюют друг против друга.
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кракадил
Ответ nnn4404
Так договаривались уже при распаде совка
О чем?
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zzzeeerrrooo
Ответ Виктор Морев
"навести порядок на Планете." намёк Рублева понятен, Он имеет ввиду (под наведением порядка) и предлагает: Убрать Англосаксонские Оккупационные USA-йские Военные Базы and Оккупационную зону USA (расположенную на Теле Северной Америки) с Нашей Планеты Земля.
не переживай такие как ты не нужны америкосам
+3
-2
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Юрий Шептухин
Ответ Назар Игорь
Возмущает когда все без исключения употребляют уклончивые формулировки "спецоперация, боевые действия". Идëт полномасштабная война, льëтся кровь, тысячи и тысячи убитых, раненых, изувеченных. Осиротевшие дети, вдовы, родители навсегда потерявшие молодых полных силы парней. Разрушенные города и посëлки.
Моду на уклончивые формулировку ввели предшественники сегодняшних хозяев кокаинового(белого) дома операция "Буря в пустыне" или "Объединенный защитник" и т.д. а под видом поиска химического оружия или свержения тирана можно уничтожить миллионы , но когда это делается во имя демократии странной выбранной богом принято было молчать в тряпочку.
+1
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maks44
Чтоб плохое закончилось, сначала надо навести порядок кое-где (не в Украине).
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murzzzzzilka
Ответ nnn4404
у себя там делайте вещи, чего ты к соседу лезешь со своим уставом?
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zzzeeerrrooo
Ответ murzzzzzilka
Зато за счет таких, как ты, они приспособились разваливать чужие государства.
поэтому ты сидишь в американском интернете с американской ос )
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