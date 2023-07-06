Мирра Андреева: «У меня нет целей на «Уимблдон». Я просто играю»

Теги Уимблдон WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева рассказал о целях на «Уимблдон».

16-летняя россиянка вышла в третий круг, обыграв №11 в мире Барбору Крейчикову.

– «Уимблдон» отличается от других «Шлемов», которые я играла. По сравнению с «Ролан Гаррос» тут просто вау как красиво. Везде традиции. «Ролан Гаррос» немного простой, а здесь все в белом, трава, клубника.

«Уимблдон» мне нравится намного больше (улыбается).

– Вы всех удивили на «Ролан Гаррос», когда сказали, что хотите побить рекорд по «Большим шлемам» и выиграть 23. Уже поставили цель на «Уимблдон»?

 – Конечно. Всегда хочу выиграть – на любом турнире, в любом круге. Я всегда хочу победить.

Я просто выложусь на максимум. Если пройду в четвертый круг, буду очень рада. Если пройду в полуфинал, конечно, буду очень рада.

Посмотрим, как я выступлю. Но, если честно, у меня нет целей. Я просто играю.

Мирра Андреева – в 3-м круге «Уимблдона»! Прошла 11-ю ракетку мира, хотя впервые играет на траве

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5 комментариев

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Костя Кот
умничка
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Maratik1982
давно в женском теннисе не болел так сильно как за Мирру!!! Удачи и побед ✊️✊️✊️
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Садковский Ян
Кто там не верил, то что Крейчикова не проиграет Мирре. Большая умница, не без некоторой доли везения, но отрабатывает мячи, дай Бог многим представителям мужского тенниса. В общем удачи, дальше
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gerr_max
Удачи Мирре!
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gnom_au
Интересное наблюдал. Когда Мирра вела по счёту 6:3 и 4:0, то параллельно с таким же счётом вела Азаренко у Подороски. Но только Барбара сломалась, а Подороска отстояла до конца свою баранку.
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