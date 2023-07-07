16-летняя Андреева о причинах успехов: «Я поняла, что теннис – это одновременно и тяжелый спорт, и просто игра»

Мирра Андреева ответила, в чем причина ее недавних успехов.

– Не знаю. Просто я немного изменилась после Австралии, где играла в финале юниорского турнира. Я поняла, что на самом деле теннис – это одновременно и тяжелый спорт, и просто игра. Все решает матч.

Не знаю. Думаю, сейчас я просто стараюсь воспринимать теннис как игру, и, может, причина в этом. Не знаю. Я просто стараюсь играть. Стараюсь получать удовольствие. Стараюсь выиграть как можно больше очков. Стараюсь бежать за каждым мячом и как можно больше отбивать в корт.

Может, причина в этом. Я не знаю.

– Вы считаете, что дело в психологии? Вы играете так же, как в Австралии?

– Возможно. Конечно, я прибавляю. Я прибавила и в психологии, и по игре. Я прибавила во всем (улыбается).

Мирра Андреева – в 3-м круге «Уимблдона»! Прошла 11-ю ракетку мира, хотя впервые играет на траве

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