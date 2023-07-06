Руне о том, что бы изменил в теннисе: «Убрал бы качели при счете 40:40»
Хольгер Руне рассказал, что бы изменил в теннисе.
«Убрал бы качели при счете 40:40. Думаю, болельщикам так было бы интереснее. Так было бы больше напряженных очков.
Еще это сократило бы матчи, и это тоже лучше для болельщиков. Так все было бы напряженнее».
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Ну так качели и есть самое напряженное в теннисе. Убери их, и сильно повысится рандомность результатов, возрастет роль везения и шальных ударов.
"Еще это сократило бы матчи, и это тоже лучше для болельщиков."
И лучше для маловыносливого Руне. :0)
Парники не дадут соврать.
А ещё можно монетку бросать.