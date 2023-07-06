Руне о том, что бы изменил в теннисе: «Убрал бы качели при счете 40:40»

Теги Уимблдон ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, что бы изменил в теннисе.

«Убрал бы качели при счете 40:40. Думаю, болельщикам так было бы интереснее. Так было бы больше напряженных очков.

Еще это сократило бы матчи, и это тоже лучше для болельщиков. Так все было бы напряженнее».

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5 комментариев

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Денис Шмелев
"Так все было бы напряженнее"
Ну так качели и есть самое напряженное в теннисе. Убери их, и сильно повысится рандомность результатов, возрастет роль везения и шальных ударов.

"Еще это сократило бы матчи, и это тоже лучше для болельщиков."
И лучше для маловыносливого Руне. :0)
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DzeLIvan
> Еще это сократило бы матчи, и это тоже лучше для болельщиков.
Парники не дадут соврать.
А ещё можно монетку бросать.
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j4romir
Руне, иди нх
+2
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Vale1
Мысль неплохая, уж точно лучше, чем убрать пять сетов. Можно оставить на финалы какие-нибудь, например.
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