Руне о том, что бы изменил в теннисе: «Убрал бы качели при счете 40:40»

Хольгер Руне рассказал, что бы изменил в теннисе.

«Убрал бы качели при счете 40:40. Думаю, болельщикам так было бы интереснее. Так было бы больше напряженных очков.

Еще это сократило бы матчи, и это тоже лучше для болельщиков. Так все было бы напряженнее».

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