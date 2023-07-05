Игровой день «Уимблдона» из-за дождя начнется не ранее 14:30 мск. На сегодня запланировано 87 матчей

Старт третьего игрового дня «Уимблдона» отложен из-за дождя..

Все матчи, кроме запланированных на Центральном корте и Корте №1, должны были начаться в 13:00 по Москве, но пока перенесены на 14:30. На двух главных кортах, где есть крыша, игры пройдут по расписанию: Даниил Медведев и Артур Фери выйдут на Корт №1 в 15:00 (организаторы хотят, чтобы весь матч прошел при открытой крыше, поэтому он начнется примерно 15:15), Дарья Касаткина и Джоди Беррейдж на Центральный – в 15:30.

Во вторник из-за плохой погоды состоялись не все матчи, поэтому на сегодня запланировано 87 матчей первого и второго круга: 45 в мужской сетке и 42 в женской.

Полностью расписание здесь.

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