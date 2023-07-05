Игровой день «Уимблдона» из-за дождя начнется не ранее 14:30 мск. На сегодня запланировано 87 матчей

Теги Уимблдон ATP WTA Теннис

Старт третьего игрового дня «Уимблдона» отложен из-за дождя..

Все матчи, кроме запланированных на Центральном корте и Корте №1, должны были начаться в 13:00 по Москве, но пока перенесены на 14:30. На двух главных кортах, где есть крыша, игры пройдут по расписанию: Даниил Медведев и Артур Фери выйдут на Корт №1 в 15:00 (организаторы хотят, чтобы весь матч прошел при открытой крыше, поэтому он начнется примерно 15:15), Дарья Касаткина и Джоди Беррейдж на Центральный – в 15:30.

Во вторник из-за плохой погоды состоялись не все матчи, поэтому на сегодня запланировано 87 матчей первого и второго круга: 45 в мужской сетке и 42 в женской.

Полностью расписание здесь.

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30 комментариев

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свободу попугаю
поэтому на сегодня запланировано 87 матчей, на завтра 187... и к концу недели 315
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Йенс Мустерманн
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Ответ avcgloronalduMU
играют только центральные матчи, остальные ждут ещё со вчера
Некоторые с понедельника ждут.
+18
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Сергей Орлов
Весь календарь к чертям летит.
+14
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HoWarD
Ответ Сергей Орлов
Весь календарь к чертям летит.
Ладно бы календарь, 5 событий в экспрессе висит уже 2й день))
+14
-4
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Андрей Судалин
Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему сколько запланировано матчей.
+10
0
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Stas Salesov
Ответ Hardy
почему нельзя на кортах с крышей провести матчи, начиная с утра, не дожидаясь 15.00?
А на второй неделе там на земле что ли играть, вытоптав всю траву на первой?) Особенности покрытия, куда деваться
+7
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+7
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dzomba
С 2004 года не припомню настолько шлаковый Уимблдон. Каково зрителям купившим билеты, типа ждал весь год а на выходе..
+7
0
+7
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Hardy
почему нельзя на кортах с крышей провести матчи, начиная с утра, не дожидаясь 15.00?
+7
-1
+6
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инок
Уимблдон считает себя самым главным теннисным турниром, а по факту полный отстой, сплошные переносы. То из-за дождя, то из-за света...
+8
-3
+5
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LetTong
Всем выплатите призовые поровну и сделайте просто финалы Алькарас - Джокович и Рыбакина - Швентек
+6
-1
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privet100
Прогнозируют дожди всю неделю. Походу, до августа играть будут )
+4
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Hardy
Ответ Stas Salesov
А на второй неделе там на земле что ли играть, вытоптав всю траву на первой?) Особенности покрытия, куда деваться
дурацкое покрытие, играют две недели в году и все через ж
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Alex Morhan
По два матча в день придётся играть такими темпами ...
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george1998box@mail.ru
Искренне не понимаю, у организаторов нет возможности прогноз посмотреть?
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N.S.A.8.5
Похоже Уимблдон переплюнет по этому показателю прошлогодний турнир в Неаполе, где в четверг сыграли только первые круги и в тот же день сыграли больше матчей чем за предыдущие два дня.
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avcgloronalduMU
играют только центральные матчи, остальные ждут ещё со вчера
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Тимофей Костин
А че не 140 запланировали ?))
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Андриан Безруких
Все, солнце вышло, понеслось
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Serj.68
Задолбал этот туманный альбион. Вечный дождь, график скомкан. Непонятно кто когда играет. И в нагрузку ещё у них воскресенье неигровой день - по традиции типа. Хуже не придумаешь - ,, всё для зрителей "
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leon74
Ну как же так,мы давно уже ждали этого события.А здесь из за каких-то погодных условий откладывается наше удовольствие.
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Syndycate
С их бюджетом уже давно можно было 10 кортов с крышей сделать, но видите ли традиции
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de-fussball
Это успех
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Сергей Орлов
Ответ HoWarD
Ладно бы календарь, 5 событий в экспрессе висит уже 2й день))
Ахаха) Да уж)
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Andy
Почему сейчас на корте с крышей то не играют?
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TennisGeek
Ответ dzomba
С 2004 года не припомню настолько шлаковый Уимблдон. Каково зрителям купившим билеты, типа ждал весь год а на выходе..
2007 был хуже, значительно.
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