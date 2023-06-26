Синнер объявил, что сыграет на «Уимблдоне». Он снялся с турнира в Галле из-за мышечных проблем
Восьмая ракетка мира Янник Синнер сообщил, что сыграет на «Уимблдоне».
На прошлой неделе итальянец снялся с четвертьфинала в Галле из-за мышечных проблем.
«Галле, спасибо за возможность сыграть на прошлой неделе. Надеюсь увидимся в следующем году. Всегда непросто сниматься, но я принял правильное решение для своего тела.
После нескольких дней отдыха и консультации с врачом я рад сообщить, что буду в форме и сыграю на «Уимблдоне» 💪🏼🦊», – написал Синнер.
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