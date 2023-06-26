Алькарас о фаворитах «Уимблдона»: «Видел статистику, что у Джоковича на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Чемпион Queen’s Club Карлос Алькарас поделился ожиданиями от выступления на «Уимблдоне».

«Никаких ожиданий. У меня не было ожиданий перед неделей в Queen’s, и я стал чемпионом. Так что сейчас я очень уверен в себе. Я хорошо играл и взял титул, поэтому прямо сейчас чувствую себя одним из фаворитов «Уимблдона».

Также он высказался о потенциальной встрече с Новаком Джоковичем в финале британского «Большого шлема».

«Ну, теперь у меня больше уверенности, чем на прошлой неделе. Но я видел статистику, что у Новака на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых.

Что я могу сказать об этом? Очевидно, Новак – главный фаворит «Уимблдона», но я постараюсь сыграть на высоком уровне, чтобы иметь шансы победить его или хотя бы выйти в финал».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Олицетворение коллапса.
Последние шлемы Уима, по хорошему вообще нужно не считать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
Карасик, у него в принципе ВСЕГО больше на порядок, чем у нынешних игроков ТОП20, и это не только на траве, а на любом покрытии ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Новак, если он в порядке, должен выиграть Уимблдон. Его там с 2018 года никто не обыгрывал. Но надо отдать должное Карлосу, он показал, что его теннис и на траве способен приносить результат. Но я сомневаюсь, что этого хватит для победы на Уимблдоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Разве только на траве?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий