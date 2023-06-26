Алькарас о фаворитах «Уимблдона»: «Видел статистику, что у Джоковича на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых»

Чемпион Queen’s Club Карлос Алькарас поделился ожиданиями от выступления на «Уимблдоне».

«Никаких ожиданий. У меня не было ожиданий перед неделей в Queen’s, и я стал чемпионом. Так что сейчас я очень уверен в себе. Я хорошо играл и взял титул, поэтому прямо сейчас чувствую себя одним из фаворитов «Уимблдона».

Также он высказался о потенциальной встрече с Новаком Джоковичем в финале британского «Большого шлема».

«Ну, теперь у меня больше уверенности, чем на прошлой неделе. Но я видел статистику, что у Новака на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых.

Что я могу сказать об этом? Очевидно, Новак – главный фаворит «Уимблдона», но я постараюсь сыграть на высоком уровне, чтобы иметь шансы победить его или хотя бы выйти в финал».

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