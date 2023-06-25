Алькарас о том, что снова станет №1 перед «Уимблдоном»: «Шансы от этого мало изменятся. Там будет Новак»

Теги Новак Джокович рейтинги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что снова станет №1 перед «Уимблдоном».

Он обойдет Новака Джоковича и возглавит рейтинг благодаря победе в Queen’s Club.

«Шансы от этого мало изменятся. На «Уимблоне» будет Новак. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в начале недели, это понятно. Конечно, возвращение на первую строчку дает дополнительную мотивацию, дополнительную уверенность перед «Уимблдоном». Но мало что изменится из-за того, буду я на «Уимблдоне» №2 или №1».

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16 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Истину глаголит. Шпагатовичу это первое место уже не шибко нужно, его волнуют только шлемы. Миссия 25 сама себя не выполнит
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billy_pilgrim
А Бублик? Сначала подумай - потом говори! ©😆
+10
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Ан Кот
ты прав Карасик: разминай получше булки чтобы не получилось как в Париже)
+7
-3
+4
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dedpihto59
Реальный рейтинг будет после Уимблдона‼️
+5
-2
+3
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инок
Новак, если он в порядке, с высокой вероятностью вернет первое место после Уимблдона. Его там, если что, с 2018 года никто не обыгрывал.
Но надо отдать должное Карлосу, он впервые показал, что его теннис и на траве способен приносить результат. Но я сомневаюсь, что этого хватит для победы на Уимблдоне.
+1
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Serg Leone
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ dedpihto59
Реальный рейтинг будет после Уимблдона‼️
Комментарий удален пользователем
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dedpihto59
Ответ Serg Leone
Комментарий удален пользователем
Серж, а защищать, то чего не начисляли не нужно🤷‍♀️‼️
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Wesker
Ответ dedpihto59
Реальный рейтинг будет после Уимблдона‼️
Эт зря. сейчас местное глoрьё Алькараса вам всё абаснует
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Wesker
Ответ dedpihto59
Серж, а защищать, то чего не начисляли не нужно🤷‍♀️‼️
А у них перманентные обсессии, тут не до матчасти.:)
Ну хоть мусор за собой убирают, и то ладно.
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Alex Morhan
Ответ Serg Leone
Вот будет смешно, если пацан, которому только исполнилось 20 лет, обыграет всея императора тенниса и 7-кратного победителя. Это будет унижение и покажет, что Новак никакой не император, а наколотил побед в слабом туре против престарелого Роджера и грунтовика Надаля, а как только появился по настоящему талантливый теннисист он сдулся. Извините, Роджер отдал Уим Надалю только с третьей попытки, и то находясь в не лучшей форме, а вот если серб отдаст с первой попытки Карлосу, это будет унижение огромное и все скрепы по поводу величайшего сразу падут
Роджер отдал Уим Надалю в 27 лет, Новаку 36. Ты реально кадр, поток бреда и ничего больше, но забавный
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Максим Пестов
Ответ Serg Leone
Вот будет смешно, если пацан, которому только исполнилось 20 лет, обыграет всея императора тенниса и 7-кратного победителя. Это будет унижение и покажет, что Новак никакой не император, а наколотил побед в слабом туре против престарелого Роджера и грунтовика Надаля, а как только появился по настоящему талантливый теннисист он сдулся. Извините, Роджер отдал Уим Надалю только с третьей попытки, и то находясь в не лучшей форме, а вот если серб отдаст с первой попытки Карлосу, это будет унижение огромное и все скрепы по поводу величайшего сразу падут
Какие-то нелепые волны негатива в сторону Новака. Он уже всем давно доказал, что супертоп на траве
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Alex Morhan
Ответ Serg Leone
В 36 Новак сейчас находится в лучшей физической форме чем Роджер в 27. Он победитель 2 шлемов уже в этом году. Роджер же играл с травмой, после мононуклеоза и имея уже большое количество поражений от Надаля на грунте. У Новака же не будет никаких отмазок после поражения. Хотя нет, уверен в случае не в его пользу складывающегося матча он хотя бы раз но прибегнет к своей любимой симуляции на корте, которая ему не редко выручала по ходу карьеры.🤪😁
Да, потому что Роджеру(или его фанам) нужны эти отмазки, а Новаку нет. Вот только поэтому можно понять силу игроков или даже людей
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