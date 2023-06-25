Алькарас о том, что снова станет №1 перед «Уимблдоном»: «Шансы от этого мало изменятся. Там будет Новак»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что снова станет №1 перед «Уимблдоном».

Он обойдет и возглавит рейтинг благодаря победе в Queen’s Club.

«Шансы от этого мало изменятся. На «Уимблоне» будет Новак. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в начале недели, это понятно. Конечно, возвращение на первую строчку дает дополнительную мотивацию, дополнительную уверенность перед «Уимблдоном». Но мало что изменится из-за того, буду я на « » №2 или №1».

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