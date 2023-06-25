Алькарас о том, что снова станет №1 перед «Уимблдоном»: «Шансы от этого мало изменятся. Там будет Новак»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что снова станет №1 перед «Уимблдоном».
Он обойдет Новака Джоковича и возглавит рейтинг благодаря победе в Queen’s Club.
«Шансы от этого мало изменятся. На «Уимблоне» будет Новак. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в начале недели, это понятно. Конечно, возвращение на первую строчку дает дополнительную мотивацию, дополнительную уверенность перед «Уимблдоном». Но мало что изменится из-за того, буду я на «Уимблдоне» №2 или №1».
Но надо отдать должное Карлосу, он впервые показал, что его теннис и на траве способен приносить результат. Но я сомневаюсь, что этого хватит для победы на Уимблдоне.
Ну хоть мусор за собой убирают, и то ладно.