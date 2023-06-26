Рейтинг ATP. Алькарас стал №1, Бублик обновил личный рекорд, Шварцман вернулся в топ-100

В новом рейтинге ATP чемпион Queen’s Club Карлос Алькарас вернулся на первую строчку.

Чемпион Галле Александр Бублик вошел в топ-30.

FedEx ATP Rankings

Положение на 27 июня 2023

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