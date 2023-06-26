Рейтинг ATP. Алькарас стал №1, Бублик обновил личный рекорд, Шварцман вернулся в топ-100

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Даниил Медведев Александр Бублик Алекс де Минаур Себастьян Корда Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

В новом рейтинге ATP чемпион Queen’s Club Карлос Алькарас вернулся на первую строчку. 

Чемпион Галле Александр Бублик вошел в топ-30.

FedEx ATP Rankings

Положение на 27 июня 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Карлос Алькарас (Испания) 7675
2 (1) Новак Джокович (Сербия) 7595
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 5890
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4960
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4670
6 (6) Хольгер Руне (Дания)  4510
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4255
8 (9) Янник Синнер (Италия) 3345
9 (8) Тэйлор Фриц (США) 3310
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3085
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 3035
16 (18) Алекс де Минаур (Австралия) 2115
21 (22) Александр Зверев (Германия) 1630
25 (32) Себастьян Корда (США) 1355
26 (48) Александр Бублик (Казахстан) 1354
39 (38) Энди Маррей (Великобритания) 1030
47 (45) Аслан Карацев (Россия) 888
55 (42) Максим Кресси (США) 835
69 (81) Себастьян Офнер (Австрия) 768
74 (97) Джейсон Кублер (Австралия) 742
94 (99) Роман Сафиуллин (Россия) 631
97 (93) Александр Шевченко (Россия) 623
98 (107) Диего Шварцман (Аргентина) 615
116 (113) Павел Котов (Россия) 540
136 (134) Рафаэль Надаль (Испания) 445
143 (142) Иван Гахов (Россия) 414

 

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2 комментария

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Сергей48
Непривычно видеть Надаля на таких позициях!
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cosset
Синнер еще в десятке, оказывается) невыносимо смотреть на рейтинг Надаля(
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