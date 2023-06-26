Рейтинг ATP. Алькарас стал №1, Бублик обновил личный рекорд, Шварцман вернулся в топ-100
В новом рейтинге ATP чемпион Queen’s Club Карлос Алькарас вернулся на первую строчку.
Чемпион Галле Александр Бублик вошел в топ-30.
Положение на 27 июня 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7675
|2 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7595
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|5890
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4960
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4670
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4510
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4255
|8 (9)
|Янник Синнер (Италия)
|3345
|9 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3310
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3085
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|3035
|16 (18)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2115
|21 (22)
|Александр Зверев (Германия)
|1630
|25 (32)
|Себастьян Корда (США)
|1355
|26 (48)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1354
|39 (38)
|Энди Маррей (Великобритания)
|1030
|47 (45)
|Аслан Карацев (Россия)
|888
|55 (42)
|Максим Кресси (США)
|835
|69 (81)
|Себастьян Офнер (Австрия)
|768
|74 (97)
|Джейсон Кублер (Австралия)
|742
|94 (99)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|631
|97 (93)
|Александр Шевченко (Россия)
|623
|98 (107)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|615
|116 (113)
|Павел Котов (Россия)
|540
|136 (134)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|143 (142)
|Иван Гахов (Россия)
|414
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