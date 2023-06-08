Соболенко получила британскую визу: «Можно порадоваться. Я еду на «Уимблдон»
Арина Соболенко ответила, получила ли британскую визу.
– Да, теперь у меня есть виза. Ю-ху! Можно порадоваться (улыбается). Я еду на «Уимблдон», и это отличная новость.
– Насколько сильно вы ждете возвращения на «Уимблдон»?
– Очень жду. Мне очень нравится там играть. Я получаю удовольствие от атмосферы. В прошлом году я очень скучала по «Уимблдону», и, да, мне не терпится вернуться и показать лучший свой теннис.
«Уимблдон» допустил игроков из России, но пустит ли Британия? Есть проблемы с визами
А кто организовывал встречу белорусских теннисисток с ним, все прекрасно знают. Лицемерие оно такое)