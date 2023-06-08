Соболенко получила британскую визу: «Можно порадоваться. Я еду на «Уимблдон»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила, получила ли британскую визу.

– Да, теперь у меня есть виза. Ю-ху! Можно порадоваться (улыбается). Я еду на «Уимблдон», и это отличная новость.

– Насколько сильно вы ждете возвращения на «Уимблдон»?

– Очень жду. Мне очень нравится там играть. Я получаю удовольствие от атмосферы. В прошлом году я очень скучала по «Уимблдону», и, да, мне не терпится вернуться и показать лучший свой теннис.

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8 комментариев

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Паскаль Шимбонда
Ответ pavel ush
это она сказала что лукашенко не поддерживает вот и получила
Поэтому так и сказала))
А кто организовывал встречу белорусских теннисисток с ним, все прекрасно знают. Лицемерие оно такое)
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pavel ush
это она сказала что лукашенко не поддерживает вот и получила
+9
-4
+5
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Eugenie Nation
Ох уж эти демократии, пускают к себе всех подряд..
+7
-6
+1
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Vale1
Надеюсь, и нашим всем дадут...
+3
-2
+1
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utsh44psmr
Сила батьки. Сказала, что не поддерживает его - вылетела в полуфинале, но автоматом получила визу, где вылетит теперь в первом круге.
+3
-2
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