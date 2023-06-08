Соболенко получила британскую визу: «Можно порадоваться. Я еду на «Уимблдон»

Арина Соболенко ответила, получила ли британскую визу.

– Да, теперь у меня есть виза. Ю-ху! Можно порадоваться (улыбается). Я еду на «Уимблдон», и это отличная новость.

– Насколько сильно вы ждете возвращения на «Уимблдон»?

– Очень жду. Мне очень нравится там играть. Я получаю удовольствие от атмосферы. В прошлом году я очень скучала по «Уимблдону», и, да, мне не терпится вернуться и показать лучший свой теннис.

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