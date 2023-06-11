Рууд о ключевом моменте финала «Ролан Гаррос»: «Седьмой гейм первого сета. Мог повести 5:2 перед новыми мячами, но не забил смэш»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд ответил, в какой момент Новак Джокович развернул финал «Ролан Гаррос» в свою пользу. Он уступил сербу 6:7(1), 3:6, 5:7.

«Думаю, в гейме при счете 4:2 в первом сете. Мне не повезло. Был очень длинный розыгрыш, я мог сравнять счет в гейме, но не забил смэш. Это было очень разочаровывающе. Да, я продолжал лидировать, но было бы здорово сделать счет 5:2 перед новыми мячами. Было тяжело.

На тай-брейке Новак играл как-то слишком хорошо, особенно в начале. Я немного расстроен, что не навязал борьбу на старте второго сета. Он слишком быстро повел, и я не смог отыграться.

Третий сет был равным. У меня было не так много шансов, но я старался держать подачу, оставаться в игре и ждать развития событий.

По-моему, каждый раз, когда я играю с Новаком, это большой матч, в котором он очень заряжен на победу. Столько раз в этих матчах он показывал свой лучший теннис, полностью концентрировался и мало что мне позволял. Каждое очко с ним дается с трудом. Он очень хорошо читает игру, поэтому ему тяжело забить навылет.

Стоит отдать должное Новаку, я оставил всего себя на корте, но этого оказалось недостаточно». 

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14 комментариев

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Buharoid
Ответ инок
Рууд - хороший парень, но ему не повезло, что три раза выйдя в финал ТБШ, он поочередно получал в соперники Надаля, Алькараса и Джоковича.
А кого там еще получать, если не сильнейших.
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Vale1
Ответ инок
Рууд - хороший парень, но ему не повезло, что три раза выйдя в финал ТБШ, он поочередно получал в соперники Надаля, Алькараса и Джоковича.
Все время крутые, но разные соперники, и не было опыта игры с ними в финалах? Просто ведь Даня проиграл первые два финала Рафе и Новаку, а в третьем обыграл все того же Джоковича.
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Vale1
Ответ Buharoid
Да никак, Джок традиционно ливает первые сеты, а потом включает комбайн.
Возможно, но это выглядело бы все равно лучше для Рууда, чем вышло в итоге.
+2
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Vale1
Да, я тоже считаю этот гейм ключевым. Выиграл бы - мог бы затащить первый сет, а там дальше неизвестно, как бы пошло дело...
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cosset
Парниша, я делала такие ставки на тебя - 4 сета и по домам, а ты в 3 сета сделал реверанс!)))
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Crestbook
Ответ Vale1
Все время крутые, но разные соперники, и не было опыта игры с ними в финалах? Просто ведь Даня проиграл первые два финала Рафе и Новаку, а в третьем обыграл все того же Джоковича.
В третьем возрастной Новак просто себя загнал, замахнувшись на олимпиаду. На USO играл уже очень тяжело, отдавал по сету Руне, Нишикори, Бруксби, Береттини. В полуфинале еле-еле, на зубах, прошел в пяти сетах Кису. В финале уже был совсем убитый, при всем уважении к красавчику Дане
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Buharoid
Ответ Vale1
Да, я тоже считаю этот гейм ключевым. Выиграл бы - мог бы затащить первый сет, а там дальше неизвестно, как бы пошло дело...
Да никак, Джок традиционно ливает первые сеты, а потом включает комбайн.
+2
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инок
Рууд - хороший парень, но ему не повезло, что три раза выйдя в финал ТБШ, он поочередно получал в соперники Надаля, Алькараса и Джоковича.
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Skip
Ну, вот магия гораздо более титулованного соперника сработала - стоило подумать, что я счас могу выиграть сет у самого Джока, да ещё и в финале, и рука дрогнула...
Звереву он бы этот смэш всадил в корт, не сильно задумываясь...

После этого стало ясно, что сейчас Джока дальше уже методично его разлржит на атомы. .
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Alexander2022
Хоть подобие борьбы уже было в матче
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Ale_x_@ndro
Ну забей смеш это всего лишь ровно. Хз как потом бы карта легла.
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ProLL
Да это не ключевой момент, ну выиграл бы сет Рууд, был бы матч типа как с Хачановым. Все равно Новак бы своё забрал.
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knzhnmdscj
Насколько мне не нравился Рууд, но после третьего проигрыша его стало даже жаль. Из всей молодежи, у него самая высокая концентрация финалов на шлемах за предыдущие два сезона, надеюсь, еще когда-нибудь возьмет свой. Возможно РГ и станет тем турниром после ухода великих, не случайно же он два сезона подряд выходит.
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