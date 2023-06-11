Рууд о ключевом моменте финала «Ролан Гаррос»: «Седьмой гейм первого сета. Мог повести 5:2 перед новыми мячами, но не забил смэш»

Каспер Рууд ответил, в какой момент Новак Джокович развернул финал «Ролан Гаррос» в свою пользу. Он уступил сербу 6:7(1), 3:6, 5:7.

«Думаю, в гейме при счете 4:2 в первом сете. Мне не повезло. Был очень длинный розыгрыш, я мог сравнять счет в гейме, но не забил смэш. Это было очень разочаровывающе. Да, я продолжал лидировать, но было бы здорово сделать счет 5:2 перед новыми мячами. Было тяжело.

На тай-брейке Новак играл как-то слишком хорошо, особенно в начале. Я немного расстроен, что не навязал борьбу на старте второго сета. Он слишком быстро повел, и я не смог отыграться.

Третий сет был равным. У меня было не так много шансов, но я старался держать подачу, оставаться в игре и ждать развития событий.

По-моему, каждый раз, когда я играю с Новаком, это большой матч, в котором он очень заряжен на победу. Столько раз в этих матчах он показывал свой лучший теннис, полностью концентрировался и мало что мне позволял. Каждое очко с ним дается с трудом. Он очень хорошо читает игру, поэтому ему тяжело забить навылет.

Стоит отдать должное Новаку, я оставил всего себя на корте, но этого оказалось недостаточно».

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