Джокович – судье про то, что он якобы слишком быстро запускает таймер перед переходами: «Почему ты спешишь?! Зачем спешить?»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP судьи Каспер Рууд Теннис

Новак Джокович накричал на судью на вышке Дамьена Дюмусуа по ходу первого сета финала «Ролан Гаррос» против Каспера Рууда.

«Почему ты спешишь?! Зачем спешить? Дай нам хотя бы сесть, а потом объявляй счет.

Мы 1:10 играем один сет, пятисетовый формат на грунте. Я только сел, а уже всего 10 секунд осталось», – сказал Джокович при счете 5:6.

Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн

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Тест к финалу «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей

2 комментария

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На кого-то же надо было выплеснуть свой негатив, в основном на свою игру ) и потом пойти размать соперника по корту )
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Scratch_wzp
https://youtu.be/XtBv520Puco
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