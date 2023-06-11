Джокович – судье про то, что он якобы слишком быстро запускает таймер перед переходами: «Почему ты спешишь?! Зачем спешить?»

Новак Джокович накричал на судью на вышке Дамьена Дюмусуа по ходу первого сета финала «Ролан Гаррос» против Каспера Рууда.

«Почему ты спешишь?! Зачем спешить? Дай нам хотя бы сесть, а потом объявляй счет.

Мы 1:10 играем один сет, пятисетовый формат на грунте. Я только сел, а уже всего 10 секунд осталось», – сказал Джокович при счете 5:6.

Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн

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