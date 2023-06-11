Рууд – Джоковичу: «Ты снова переписал историю тенниса»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд выступил с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос».

Новак Джокович выиграл 7:6(1), 6:3, 7:5.

«Начнем с Новака. Еще один день – еще один рекорд. И ты снова переписал историю тенниса. Трудно объяснить, насколько это невероятно, насколько ты хорош и как ты вдохновляешь многих людей по всему миру.

Поздравляю тебя и твою команду. Наверное, это самая сладкая победа. Поздравляю.

Рад, что могу первым тебя поздравить», – сказал Рууд на церемонии награждения.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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16 комментариев

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Антон Патракеев
Ответ Buharoid
Рууд скоро тарелочный сервиз соберет.
Энди тоже начинал с 4 поражений в финале, так что посмотрим
+16
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Buharoid
Рууд скоро тарелочный сервиз соберет.
+14
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+13
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Iva_Nova
Каспер сделал всё что мог, спасибо ему за матч и за борьбу!
+12
-1
+11
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Теннисный абсолют
Рууд прогрессирует и растет
Подачу прокачал, бх прокачал..Фх конечно и так топ-уровня, один из лучших в туре.
По игре мало чем уступал Новаку.
Шлем думаю он возьмет рано или поздно. Причем ЮСО вполне может быть получше вариант чем РГ даже
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Генадий Адамов
Ответ Алексей Калиниченко
Ну он же не такой мешок, как Медведев 😆😁😉
Осьминог как раз смог испортить историю Новаку ну и, наверно, такому диванному мешку как вы🤣
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Генадий Адамов
Ноле Великий и как спортсмен и как Человек, он заслуженно лучший теннисист всех времён, надеюсь, что он выиграет всё четыре шлема в этом году и возьмёт юбилейный 25ый шлем, если только наш Даня не помешает, но я не против, Даня лучший после Ноле
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Eugenie Nation
Тряпка, Баштад и Китцбюел ждут
+5
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arseny572
Каспер достойно сегодня играл, из штанов не выпрыгнуть. Реакцией хейтеров Ноле доволен!
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Serik Alik
Ответ Антон Патракеев
Энди тоже начинал с 4 поражений в финале, так что посмотрим
Да, Доминик, если не ошибаюсь, финал бш взял с к раза, поэтому у Рууда все ещё впереди.
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dedpihto59
Молодец Каспер, достойные слова‼️
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Йенс Мустерманн
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Какой же бесхарактерный игрок, просто противно смотреть на него и его игру. Надеюсь, что он больше ни разу не выйдет в финал шлема и следовательно не испортит их своим присутствием.
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Korendos
Все знают, что он лучший, а я тут сижу и делаю вид, что мне это не интересно.
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mrs Bennet
Каспер -умнейший парень.
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igor nn
Ответ Теннисный абсолют
Рууд прогрессирует и растет Подачу прокачал, бх прокачал..Фх конечно и так топ-уровня, один из лучших в туре. По игре мало чем уступал Новаку. Шлем думаю он возьмет рано или поздно. Причем ЮСО вполне может быть получше вариант чем РГ даже
Никакого ЮСО он не возьмет..Червь это типичный и будет Ролан Гаррос пытаться брать снова и снова.Руне и Алькарас возмужают и адьос на этом))
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