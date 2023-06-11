Рууд – Джоковичу: «Ты снова переписал историю тенниса»

Каспер Рууд выступил с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос».

Новак Джокович выиграл 7:6(1), 6:3, 7:5.

«Начнем с Новака. Еще один день – еще один рекорд. И ты снова переписал историю тенниса. Трудно объяснить, насколько это невероятно, насколько ты хорош и как ты вдохновляешь многих людей по всему миру.

Поздравляю тебя и твою команду. Наверное, это самая сладкая победа. Поздравляю.

Рад, что могу первым тебя поздравить», – сказал Рууд на церемонии награждения.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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