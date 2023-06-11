«Ролан Гаррос» подарил Джоковичу специальный трофей в честь 23-го ТБШ

Теги Теннис

Организаторы «Ролан Гаррос» подарил Новаку Джоковичу специальный трофей в честь 23-го титула «Большого шлема».

Это уменьшенная версия кубка «Ролан Гаррос», на которой выгравированы все 23 титула.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iva_Nova
это так мило :)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Величайший!
Теперь официально.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Адамов
Больше всех победе Новака был рад Рафа✌
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Организаторы молодцы, подготовились, не каждый день пишется такая история на наших с Вами глазах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Интересно а на Уимблдоне если выиграет дадут 24, а на Юсо 25 🤷‍♀️😀?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
Какого рожна все титулы на кубке мушкетёров-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ dedpihto59
Интересно а на Уимблдоне если выиграет дадут 24, а на Юсо 25 🤷‍♀️😀?
Такой пиар турнира дело вполне хорошее, грех не повторить, каждому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий