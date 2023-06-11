«Ролан Гаррос» подарил Джоковичу специальный трофей в честь 23-го ТБШ
Организаторы «Ролан Гаррос» подарил Новаку Джоковичу специальный трофей в честь 23-го титула «Большого шлема».
Это уменьшенная версия кубка «Ролан Гаррос», на которой выгравированы все 23 титула.
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