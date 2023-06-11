«Ролан Гаррос» подарил Джоковичу специальный трофей в честь 23-го ТБШ

Организаторы «Ролан Гаррос» подарил Новаку Джоковичу специальный трофей в честь 23-го титула «Большого шлема».

Это уменьшенная версия кубка «Ролан Гаррос», на которой выгравированы все 23 титула.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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