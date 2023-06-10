Хертогенбош (WTA). В. Кудерметова начнет матчем с Риск, Самсонова – с квалифаером, Александрова – с Родиной

Теги Винус Уильямс WTA Элисон Риск Вероника Кудерметова Екатерина Александрова Юэ Юань Людмила Самсонова Полина Кудерметова Теннис

Опубликована сетка турнира WTA 250 в Хертогенбоше, который пройдет на следующей неделе.

Вероника Кудерметова (1) сыграет с Элисон Риск, Екатерина Александрова (4) – с Евгенией Родиной.

Людмила Самсонова (2) встретится с квалифаером, Полина Кудерметова – с Юэ Юань. Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.

Винус Уильямс (WC) проведет второй турнир в сезоне. Она поборется с Селин Неф.

Полностью сетка здесь.

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