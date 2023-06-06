Рууд — Зверев прогноз на полуфинал Ролан Гаррос 2023

Теги Ролан Гаррос Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Четвертая ракетка мира норвежец Каспер Рууд а полуфинале Roland Garros 2023 встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым. Матч состоится 9 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Сейчас много разговоров о том, что в мужской сетке теннисного турнира Открытого чемпионата Франции матч между Алькарасом и Джоковичем можно считать досрочным финалом. Однако в другой полуфинал вышли два других сильных теннисиста, которые на парижских кортах показывают отличный теннис. Каспер Рууд в полуфинале Ролан Гаррос, и это никого не должно удивлять, тем более что в прошлом году он доходил на этом турнире до финала, где затем уступил великому Рафаэлю Надалю. Норвежец играл в финале прошлого года и на US Open, но там проиграл другому испанцу Карлосу Алькарасу. Так что Каспер пока даже не защитил прошлогодние очки, набранные в Париже. Если исходить только из мест в рейтинге, самым опасным соперником для Рууда был датчанин Хольгер Руне. Они уже встречались в этом году в полуфинале Открытого чемпионата Италии, и там Руне взял верх в трех сетах. На этот раз только в третьем сете он создал проблемы для норвежца. В остальных партиях Каспер делал брейки и доводил их до победы. Рууд может занести себе эту победу в актив не только потому что вышел в полуфинал, он впервые на турнирах Большого шлема выиграл у теннисиста из первой десятки рейтинга АТР.

Александру Звереву пока далеко до десятки. Выйдя в полуфинал, он только защитил те очки, которые набрал в прошлом году в Париже. Тогда он не смог завершить поединок с Рафаэлем Надалем, поскольку травмировал ногу и впоследствии полгода вынужден был лечиться. Однако то, что по итогам сезона Зверев окажется в десятке лучших, нет никаких сомнений. На любом турнире после Ролан Гаррос каждая победа будет приносить ему очки. Впечатляет и то, как он идет по турниру сейчас. Среди его соперников пока не было представителей топ-10, но если посмотреть на имена, то американец Фрэнсис Тиафу там был совсем недавно. Матч третьего круга с ним получился очень сложным. Соперники дважды играли тай-брейки, но в итоге немец победил в четырех сетах. В четвертьфинале Зверев играл с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который показывал на турнире отличный теннис. Доставил он проблемы и Александру. После поражения в первом сете Томас Мартин во втором перевернул ход поединка, но в дальнейшем ему попросту не хватило опыта.

  • покрытие корта — грунт
  • рейтинг ATP Рууда — 4
  • победы/поражения Рууда в 2023 году — 21/11
  • победы/поражения Рууда на грунте — 17/5
  • рейтинг ATP Зверева — 27
  • победы/поражения Зверева в 2023 году — 20/13
  • победы/поражения Зверева на грунте — 13/5

Факты и статистика перед матчем Рууд — Зверев

Каспер Рууд любит и умеет играть в решающих стадиях турниров, он выиграл шесть из восьми последних полуфиналов. Александр Зверево постарается сломать статистику в матчах с представителями первой десятки рейтинга. Ранее он проиграл семь матчей подряд с игроками топ-10 рейтинга АТР.

Статистика личных встреч Рууд — Зверев

Спортсмены играли трижды, по победам Зверев ведет 2 – 1. В 2021 году он выиграл у Каспера сначала на турнире в Цинциннати, а затем в Париже на мастерсе. Для побед в обоих матчах ему понадобилось сыграть два сета. Зато в последнем на сегодняшний день поединке в 2022 году Майами Рууд выиграл в трех сетах. Все матчи игрались на харде и проходили на стадии четвертьфиналов.

Прогноз на матч Рууд — Зверев

Тот случай, когда фраза «встречаются равные соперники» звучит совершенно не шаблонно. Оба подошли к турниру в отличной форме, оба уверенно держатся на корте. Зверев вообще невозмутим и напоминает себя прошлогоднего, когда играл с Рафаэлем Надалем абсолютно на равных. Каспер Рууд показывает чуть ли не лучший теннис в своей карьере и отлично играет в ключевые моменты. Нас ждет не менее интересный поединок, чем в другом полуфинале. Букмекеры отдают небольшое преимущество Звереву. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,85, выигрыш норвежца оценивается коэффициентом 2,00.

Наш прогноз: встречаются два теннисных мастера высокого уровня, по статистике набранных очков у теннисистов равенство. По физическим кондициям они друг другу не уступают. В таких случаях на первый план может выйти психология. Пока Зверев кажется более невозмутимым игроком, поэтому ставим на его победу в четырех сетах, и в таком случае тотал больше 39,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023

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