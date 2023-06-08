Руне о проблемах со спиной в матче с Руудом: «Не могу использовать их как оправдание. Он просто был лучше меня, и я должен это принять»

Теги Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Каспера Рууда в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Матч закончился со счетом 1:6, 2:6, 6:3, 3:6.

– К сожалению, я очень, очень плохо начал. В первых двух сетах я никак не мог найти свой уровень. Потом заиграл немного лучше, нашел какой-то игровой ритм. Удалось поддавить соперника.

Но, повторюсь, когда так поздно включаешься в игру, это обходится слишком дорого. Он заслужил победу, потому что, во-первых, я не включился в первых двух сетах, а нельзя себе этого позволять против такого классного игрока, как Каспер, да и против любого топ-игрока, потому что это слишком далеко тебя отбросит. Нужно отдать ему должное.

– В первых двух сетах казалось, что у вас не получается контролировать мяч. Как вы чувствовали себя на корте?

– Как я уже сказал, я не очень хорошо себя чувствовал, не показал хорошую игру. Но иногда такова жизнь. Не всегда удается выйти на свой лучший уровень.

Я делал все возможное, чтобы войти в ритм и вернуться в строй. Мне удалось вернуться в третьем сете, но было уже поздно, когда ты вот так отдал два.

Но я старался доверять своему теннису, положиться на свои удары, но в них не было порядка. Иногда бывают такие дни.

– Показалось, что у вас были проблемы со спиной. Во время матча вы часто за нее держались. Это сказалось?

– У меня постоянно возникают какие-то проблемы, но, не будь их, это не изменило бы ход матча.

Я не могу использовать эти проблемы как оправдание. Он просто был лучше меня, и я должен это принять, двигаться дальше и стараться прибавлять.

Конечно, сначала я постараюсь восстановиться с учетом имеющихся проблем. Как я уже говорил, я много играл, поэтому, конечно, мое тело реагирует. По правде говоря, сегодня я  чувствовал себя свежим, так что это не тот случай.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimpa
Предельно честно. Рууд был лучше.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verdo
к спине Руне присосался муратоглы со своей кармой, требуется оперативное вмешательство, в противном случае будет как со степой, придется плясать, песни петь и оправдывать свою игру преимуществом соперников
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Никаких отмазок, очень уважительно к сопернику.
Достойно. И похвально.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Ответ dimpa
Предельно честно. Рууд был лучше.
Да, только в 3-м сете был настоящий теннис!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Панарин против Диктатора
Ответ Verdo
к спине Руне присосался муратоглы со своей кармой, требуется оперативное вмешательство, в противном случае будет как со степой, придется плясать, песни петь и оправдывать свою игру преимуществом соперников
... и закончит дисквалом за допинг! )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий