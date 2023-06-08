Руне о проблемах со спиной в матче с Руудом: «Не могу использовать их как оправдание. Он просто был лучше меня, и я должен это принять»

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Каспера Рууда в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Матч закончился со счетом 1:6, 2:6, 6:3, 3:6.

– К сожалению, я очень, очень плохо начал. В первых двух сетах я никак не мог найти свой уровень. Потом заиграл немного лучше, нашел какой-то игровой ритм. Удалось поддавить соперника.

Но, повторюсь, когда так поздно включаешься в игру, это обходится слишком дорого. Он заслужил победу, потому что, во-первых, я не включился в первых двух сетах, а нельзя себе этого позволять против такого классного игрока, как Каспер, да и против любого топ-игрока, потому что это слишком далеко тебя отбросит. Нужно отдать ему должное.

– В первых двух сетах казалось, что у вас не получается контролировать мяч. Как вы чувствовали себя на корте?

– Как я уже сказал, я не очень хорошо себя чувствовал, не показал хорошую игру. Но иногда такова жизнь. Не всегда удается выйти на свой лучший уровень.

Я делал все возможное, чтобы войти в ритм и вернуться в строй. Мне удалось вернуться в третьем сете, но было уже поздно, когда ты вот так отдал два.

Но я старался доверять своему теннису, положиться на свои удары, но в них не было порядка. Иногда бывают такие дни.

– Показалось, что у вас были проблемы со спиной. Во время матча вы часто за нее держались. Это сказалось?

– У меня постоянно возникают какие-то проблемы, но, не будь их, это не изменило бы ход матча.

Я не могу использовать эти проблемы как оправдание. Он просто был лучше меня, и я должен это принять, двигаться дальше и стараться прибавлять.

Конечно, сначала я постараюсь восстановиться с учетом имеющихся проблем. Как я уже говорил, я много играл, поэтому, конечно, мое тело реагирует. По правде говоря, сегодня я чувствовал себя свежим, так что это не тот случай.

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