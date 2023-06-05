Руне о матче с Руудом на РГ: «В прошлом году была драма, и я надеюсь, что в этот раз ее будет меньше»

прокомментировал то, что сыграет с в четвертьфинале « ». В прошлом году после матча в Париже он обвинил соперника в том, что тот кричал ему в лицо в раздевалке.

«В прошлом году была драма, и я надеюсь, что в этот раз ее будет меньше. Мы с ним уже играли в Риме. По-моему, хороший матч.

Он хороший игрок. Я его уважаю. У нас нет никаких проблем, все в порядке. Матч должен пройти без проблем, надеюсь.

В прошлом году я проиграл. И в этом году будет тот же сценарий – четвертьфинал, возможно, снова вечерний матч. Посмотрим. Надеюсь, я смогу изменить исход».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе