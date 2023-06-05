Руне о матче с Руудом на РГ: «В прошлом году была драма, и я надеюсь, что в этот раз ее будет меньше»

Теги Ролан Гаррос ATP Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал то, что сыграет с Каспером Руудом в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В прошлом году после матча в Париже он обвинил соперника в том, что тот кричал ему в лицо в раздевалке.

«В прошлом году была драма, и я надеюсь, что в этот раз ее будет меньше. Мы с ним уже играли в Риме. По-моему, хороший матч.

Он хороший игрок. Я его уважаю. У нас нет никаких проблем, все в порядке. Матч должен пройти без проблем, надеюсь.

В прошлом году я проиграл. И в этом году будет тот же сценарий – четвертьфинал, возможно, снова вечерний матч. Посмотрим. Надеюсь, я смогу изменить исход».

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1 комментарий

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sashati
И в этом проиграешь.
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