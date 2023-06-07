Онс Жабер: «Надеюсь взять титул на «Уимблдоне». Я об этом мечтаю»

Онс Жабер рассказала о планах после «Ролан Гаррос».

«Я хочу насладиться травяным сезоном, потому что мне очень нравится играть на траве. До этого еще будет свадьба брата, так что я немного оторвусь и буду готовиться.

Надеюсь взять титул на «Уимблдоне». Я об этом мечтаю. Всегда этого хотела.

В прошлом году я была очень близка, но не повезло. Когда я на что-то настраиваюсь, я знаю, что могу это сделать».

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