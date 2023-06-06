Третья ракетка мира обыграл в четвертьфинале « » – 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4.

Серб 45-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Больше только у – 46.

На « » Джокович 12-й раз вошел в четверку лучших.

Кроме того, он гарантированно обойдет в рейтинге и станет минимум второй ракеткой мира.

За место в финале он поборется с или .

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