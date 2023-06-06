Джокович 45-й раз вышел в полуфинал ТБШ и обойдет Медведева в рейтинге

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Новак Джокович обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4.

Серб 45-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Больше только у Роджера Федерера – 46.

На «Ролан Гаррос» Джокович 12-й раз вошел в четверку лучших.

Кроме того, он гарантированно обойдет Даниила Медведева в рейтинге и станет минимум второй ракеткой мира.

За место в финале он поборется с Карлосом Алькарасом или Стефаносом Циципасом.

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3 комментария

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dedpihto59
Надеюсь после РГ, Новак вернётся на 1 место‼️
+11
-2
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ Посторонним В
Ну по делу. Даниилу надо бы научиться по заказу обыгрывать тех, кого он должен обыгрывать. Даже если у тех полетело, как раз в жизни летит. Хотя бы в первых турах.
В этом и есть отличие чемпиона от великого чемпиона
+5
0
+5
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Посторонним В
Ну по делу. Даниилу надо бы научиться по заказу обыгрывать тех, кого он должен обыгрывать. Даже если у тех полетело, как раз в жизни летит. Хотя бы в первых турах.
+4
0
+4
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