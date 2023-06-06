Джокович 45-й раз вышел в полуфинал ТБШ и обойдет Медведева в рейтинге
Третья ракетка мира Новак Джокович обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4.
Серб 45-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Больше только у Роджера Федерера – 46.
На «Ролан Гаррос» Джокович 12-й раз вошел в четверку лучших.
Кроме того, он гарантированно обойдет Даниила Медведева в рейтинге и станет минимум второй ракеткой мира.
За место в финале он поборется с Карлосом Алькарасом или Стефаносом Циципасом.
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